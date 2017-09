Vermischtes Windischeschenbach

07.09.2017

Viele neue Lehrer nehmen an der Windischeschenbacher Grund- und Mittelschule ihren Dienst auf. Deshalb bittet Schulleiterin Gabriele Wachter-Kauschinger um Verständnis, dass es für die Klassen noch keine Bedarfslisten gibt.

Busfahrplan Bus 1: 7.00 Uhr Ödwalpersreuth 7.03 Uhr Birkenhof, 7.06 Uhr Bernstein, 7.08 Uhr Pleisdorf, 7.11 Uhr Naabdemenreuth, 7.13 Uhr Gerbersdorf, 7.16 Uhr Bach, 7.18 Uhr Nottersdorf, 7.20 Uhr Harleshof, 7.25 Uhr Scherreuth, 7.30 Uhr Püllersreuth, 7.32 Uhr Gleißenthal.



Bus 2: 7.15 Uhr Neuhaus - Gewerbegebiet, 7.18 Uhr Neuhaus - Am Gewerbepark, 7.20 Uhr Lindenhof - Firma Punzmann, 7.24 Uhr Dietersdorf, 7.28 Uhr Neuhaus - Hl.-Geist-Kirche, 7.30 Uhr Neuhaus - Marktplatz, 7.32 Uhr Neuhaus- Abzweigung Naabstraße.



Bus nach Erbendorf: 7.38 Uhr Schule Windischeschenbach. Für die Heimfahrt der Fahrschüler wird ein Schulbusfahrplan ausgearbeitet, der den Kindern durch die Lehrkräfte bekanntgegeben wird. Durch die Sperrung der Neustädter Straße kann es zu Verspätungen kommen.

Unterrichtsbeginn ist am Dienstag, 12. September. Alle Schüler der Jahrgangsstufen 2 bis 10 treffen sich um 8 Uhr in der Aula und werden von den Lehrkräften den Klassen zugewiesen. Die Klasseneinteilung sieht folgendermaßen aus: 1 a (Böckl), 1 b (Pöllath), 2 a (Günther), 2 b (Zangl), 3 a (Scharbauer), 3 b (Griesbeck), 4 a (Hammer), 4 b (Plank) 5 (Weber), 6 (Bergler) M 7 (Fürst), R 8 (Meier), M 9 (Popp), M 10 (Wiehle). Die Schulanfänger versammeln sich um 8.30 Uhr mit ihren Eltern in der Aula. Für die Eltern der Abc-Schützen bietet der Elternbeirat am Vormittag Kaffee und Kuchen an. Unterrichtsschluss ist für die Erstklässler am Dienstag um 10.30 Uhr. Die mit Namen versehenen Schultüten können bereits am Montag, 11. September, von 16 bis 17 Uhr in den beiden Klassenzimmern der 1 a und b im Altbau (Alter Haupteingang, Zugang Pausenhof) bei Hausmeister Thomas Weidner abgegeben werden.In der ersten Schulwoche endet der Unterricht um 11.25 Uhr. Schul-Anfangsgottesdienst ist am Mittwoch, 13. September, um 8.30 Uhr für die Klassen eins bis vier, um 10.15 Uhr für fünf bis zehn. Die Lehrerkonferenz findet für Lehrer mit Stammschule Windischeschenbach - einschließlich Religionslehrer - am Montag, 11. September, um 10 Uhr statt. Der Elternabend mit Wahl der Klassenelternsprecher ist am Donnerstag, 14. September, um 19.30 Uhr. Die Offene Ganztagsschule startet am Mittwoch, 13. September.