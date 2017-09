Vermischtes Windischeschenbach

01.09.2017

01.09.2017

Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist eine Frage, die wohl alle Ehejubilare beantworten müssen. Auch Monika und Josef Huger.

Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. "Eine gemeinsame Hochzeitsnacht gab es da aber noch nicht", erinnert sich der Bräutigam schmunzelnd. "Jeder musste in sein Elternhaus zurück. Erst nach der kirchlichen Trauung durch Pfarrer Böhm an der Marienkapelle in Johannisthal durften wir eine Woche später in die gemeinsame Wohnung einziehen."Das war 1957, kennengelernt haben sich die beiden bereits am Ostermontag 1956. "Auf der Waldfriedenhütte suchte ich den Blickkontakt mit Monika, die tat aber nicht recht dergleichen", erinnert sich Josef. Am selben Abend waren beide zufällig beim Tanz in der Lindnerhalle. "Der Sepp nutzte dreimal die Herrenwahl, um mit mir zu tanzen. Da musste ich ihn auch bei der Damenwahl zum Tanz auffordern", erzählt Monika. Der Maitanz beim "Schwanerer", und das anschließende Frühlingsfest in Weiden ließen aus den beiden schließlich ein Paar werden. Josef Huger war Betriebsschlossers beim Hofbauer in Altenstadt/WN. Monika Huger war erst Porzellanmalerin und später als Kontrolleurin der Schleiferei in der Porzellanfabrik in Windischeschenbach. Aus der Ehe ging Sohn Manfred hervor, der mit Lebensgefährtin Ramona in Gleißenthal lebt. Bürgermeister Karlheinz Budnik gratulierte dem Jubelpaar mit einem Blumenstrauß und Pralinen. Pfarrer Edwin Ozioko überbrachte Glückwünsche und ein Geschenk.