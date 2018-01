Spendenaktion hilft in besonderen Lebenslagen

24.01.2018

Aus den Spenden, die die Bürger bei der Aktion "Freude schenken im Advent - Bürger helfen Bürgern" an die Stadt Windischeschenbach übergeben haben, sind 102 Personen mit einem Gutschein oder einem Barbetrag von 25 Euro bedacht worden. 13 Kinder erhielten Nikolaustüten, 10 Hilfsbedürftige ein Lebensmittelpaket, das der Deutsch-Amerikanische Gemeinsame Ausschuss (DAGA) aus den Erlösen des Volksfestes in Grafenwöhr zur Verfügung gestellt hatte. Mit der Aktion "Bürger helfen Bürgern" unterstützt die Stadt seit Jahren kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Ältere, die Sozialleistungen beziehen oder nur über geringes Einkommen verfügen sowie Familien, Schwerbehinderte und Einzelpersonen in besonderen Lebenslagen.