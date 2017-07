Vermischtes Windischeschenbach

31.07.2017

49

0 31.07.201749

Die Größen des politischen Kabaretts haben im "Oberpfälzer Hof" genächtigt. Viele setzen sich in ihren Programmen für Menschen ein, die sozial schwach sind. Die sollen künftig dort wohnen, wo sich heute noch Handwerker und Touristen eine Unterkunft suchen.

Knapp 500 000 Euro

107 Jahre im Familienbesitz

Eine offizielle Bestätigung der Gerüchte gab es am Montag nicht. Doch offensichtlich will die Stadt den Oberpfälzer Hof und möglicherweise ein benachbartes Anwesen kaufen.Man munkelt, dass es dabei um einen Betrag knapp unter einer halben Million Euro gehe, den die Stadt hinblättert. 4,5 Millionen Euro soll angeblich der Um- oder Neubau der Sozialwohnungen kosten.Bürgermeister Karlheinz Budnik wollte sich zu der ganzen Sache nicht äußern. Er verwies auf seine Schweigepflicht zu einem Thema aus der nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates.Gespräche mit dem Rathaus habe es gegeben, sagte die Chefin des "Oberpfälzer Hofs", Erika Enders. Aber: "Es ist alles noch nicht spruchreif." In der Stadt ist es kein Geheimnis, dass die Eigentümer ihr zentral gelegenes Hotel aus Altersgründen verkaufen wollen. 25 Zimmer hat das Haus, das gemäß den Angaben auf der Homepage seit 1910 in Familienbesitz ist.Von großen Zeiten erzählen die Bilder im Künstlerstübchen. "Alle, die im Fernsehen groß wurden, waren bei uns", erinnert sich Enders an die Besuche der Kabarettisten, besonders in den ersten Jahren der Kleinkunstbühne "Futura '87". Damals übernachtete beispielsweise Dieter Hildebrand mit seiner Mutter im "Oberpfälzer Hof". (Angemerkt)

Bettenkapazität lässt Federn

Von Uwe IblEs ja begrüßenswert, wenn eine Stadt etwas gegen den Leerstand im Zentrum unternimmt. Ebenso unterstützenswert ist es, wenn sich eine Kommune um sozial bedürftige Mitmenschen kümmert. Beides ist sicherlich auch in Windischeschenbach nötig. Auf der anderen Seite ist gerade die Zoiglmetropole mit Gästebetten nicht gerade reich gesegnet. Viele potenzielle Touristen, Handwerker oder Fachbesucher müssen in zum Teil entfernte Orte ausweichen. Nach der Stützelvilla, in die das Amt für digitale Vermessung einzieht, fällt nun ein weiterer großer Beherbergungsbetrieb weg. Allein aus dieser Sichtweise heraus ist die offenbar geplante Rieseninvestition der klammen Stadt beim möglichen Kauf des "Oberpfälzer Hofs" und Umbau des Areals in sozial geförderte Wohnungen zumindest eine fragwürdige Idee.uwe.ibl@oberpfalzmedien.de