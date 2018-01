Vermischtes Windischeschenbach

15.01.2018

Im neuen Jahr blicken die Pfadfinder bei der Stammesversammlung auf ein erfolgreiches 2017. Highlights waren das Zeltlager in Kornthan mit dem Stamm Neuhaus, das Johannisfeuer und der Georgslauf. Auch in den wöchentlichen Gruppenstunden war etwas geboten. Während die Kleineren Plätzchen gebacken haben, übten die angehenden Jungpfadfinder Knoten und Wegzeichen. Die Pfadfinder halfen bei der Gestaltung des neuen Gruppenzimmers und unterstützen die Leiterrunde bei der Weihnachtstruckeraktion. Highlight bei den Rovern und der Mädchengruppe war die Londonfahrt. Für die GSG-Gemeinschaft Sankt Georg berichtete Vorsitzender Johannes Sperber vom Spielplatzfest. Die Pläne für dieses Jahr: Arbeits-Einsatz am Pfarrball, das Bezirkelager in Thalmässing und eine Stammesfahrt.