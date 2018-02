Vermischtes Windischeschenbach

18.02.2018

Diese sieben Musiker sind bereits Stammgäste am Schafferhof - jetzt kommen sie wieder. Nur ein Anruf, etwas Glück und schon sind die Leser unserer Zeitung umsonst beim Konzert.

Die "Stimulators" bringen am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr Schwung in die Tenne. Peter Schneider gründete die "Stimulators" 1998, nachdem er für Willy Michl, Hans Söllner, Marius Müller-Westernhagen, Ike Turner und viele andere Gitarre und Mundharmonika gespielt hatte. Die Musiker kombinieren Südstaatengroove und Latino-Feuer mit Blues-Feeling. Schneider (Lead-Gitarre), Oliver Stephan (Lead-Vocals, Gitarre), Uli Lehmann (Bass), Florian Sagner (Trompete, Percussion,Vocals), Hans Mühlegg (Congas, Percussion) und der Weidener Oskar Pöhnl (Drums, Vocal) mischen verschiedene Stile und werden mit Hits wie "Rhythm fever", "San Pedro", "Chitlins con Carne" oder "I walk you home" und "Caipirinha" das Publikum mitreißen.Für das Konzert gibt es bei Oberpfalz-Medien 3 mal 2 Karten zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter Telefon 0137808401630 an und spricht das Stichwort "Schafferhof", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Der Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunk kann abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 21. Februar, 8 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Das Medienhaus wünscht allen Teilnehmern an der Verlosung viel Glück.