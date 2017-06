Tatverdächtiger wollte offenbar in Weiden verkaufen

Vermischtes Windischeschenbach

19.06.2017

107

0 19.06.2017107

Beamte der Polizei Weiden kontrollierten am Mittwochvormittag, 7. Juni, die Insassen eines roten Peugeots auf einem Rastplatz bei Windischeschenbach. Bei der Überprüfung der drei Männer von 20 und jeweils 27 Jahren entdeckten die Beamten in einem Kissen versteckt 250 Gramm Marihuana.

Bei Befragungen verdichtete sich der Verdacht gegen den 20-Jährigen. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen ihn Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts, mit Betäubungsmitteln zu handeln.Zwischenzeitlich machten die Beamten auch den mutmaßlichen Abnehmer der Betäubungsmittel ausfindig, einen 26-jährigen Mann in Weiden. Bei ihm klickten kurz darauf, am Donnerstagnachmittag, 8. Juni, die Handschellen. Gegen diesen erließ der Ermittlungsrichter ebenfalls Haftbefehl, er kam jedoch unter Auflagen frei. Die Tatbeteiligten erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.