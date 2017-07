Vermischtes Windischeschenbach

26.07.2017

Für Camper gibt es keine Altersbeschränkung - weder nach oben, noch nach unten. Dies beweist ein Besuch am Campingplatz "Schweinmühle". Viele kommen seit 50 Jahren und bringen ihre Kinder und Enkel mit.

Entspannung und Kontakte

Alles bleibt vor Ort

Es gibt alles, sogar Knödel und Braten. Marianne Köppner

Bilderbuchbeispiel dafür sind Marianne Köppner aus Essen, ihre Tochter Susanne und Enkelin Katharina. "Ich kam mit meinem Mann und der damals noch kleinen Tochter vor 50 Jahren zum ersten Mal hierher", erinnert sich Oma Marianne. Auch nachdem ihr Gatte verstorben war, hielt sie dem Campingplatz die Treue und reist 3- bis 4-mal im Jahr an.Tochter Susanne kommt - natürlich inzwischen mit eigenem Camping-Domizil - samt Familie immer noch regelmäßig hierher. Enkelin Katharina ist in Begleitung ihres indischen Freundes angereist, um auch ihn für Natur und Camper-Idylle zu begeistern.Die Windischeschenbacherin Irene Tichy hat ebenfalls einen Dauerstandplatz. Seit 42 Jahren ist sie oft und regelmäßig vor Ort, ihr verstorbener Ehemann hatte sich schon vor 50 Jahren die Schweinmühle als zweite Heimat ausgesucht. Auch Tichy wird inzwischen oft von ihrer Enkelin Franziska begleitet, die den Spielplatz liebt. Auch wenn sie inzwischen den Spielgeräten dort entwachsen ist, gibt es immer noch die Tiere und genügend Freizeitbeschäftigung in der "Spielhalle", wo ein Kicker und Billardtisch auch den Größeren Spaß versprechen. Alteingesessene Gäste sind auch die Weidener Laura Bierl und Franz Stadler, die seit 15 Jahren die Wochenenden hier verbringen.Wie sieht so ein Tag im Camperleben aus? "Man steht auf, je nach individuellem Befinden und erledigt im Laufe des Vormittags das, was getan werden muss: Betten machen, Geschirr spülen, aufräumen, Essen vorbereiten", erzählt Marianne Köppner. Die 78-Jährige ist größtenteils Selbstversorger. Für eine langjährige Camperin ist auch der Kochplan kein Problem. "Es gibt alles, sogar Knödel und Braten", sagt sie schmunzelnd. Der Nachmittag dient der Entspannung, dem Lesen, der Geselligkeit oder dem Aufenthalt in der Natur. Die sanitären Anlagen, so erinnert sich Köppner, waren vor 50 Jahren nicht zu vergleichen mit den heutigen Gegebenheiten, und beim ersten Aufenthalt - damals noch im Zelt - gab es gleich Hochwasser."Anfangs war ich gar nicht begeistert", blickt sie zurück. "Die Familie hat mich überstimmt und ich habe mich gefügt." Später sei sie dann freiwillig und gerne gekommen. Im Laufe der Jahre habe sich eine Freundschaft mit dem damaligen Inhaber Hans Senft senior und dessen Frau entwickelt. "Wir hatten Familienanschluss, hüteten die Kinder und haben teilweise auch mitgeholfen, wenn Not am Mann war."Auch die Tatsache, dass ein kleines Kind zu versorgen war, stellte kein Problem dar, man habe halt improvisiert: ein aufblasbares Planschbecken diente als Laufgitter und die Windeln, damals noch aus Stoff, wurden in einem großen Topf ausgekocht. "Wir waren erfinderisch. Nasse Wäscheteile werden schon mal ins Autofenster geklemmt, um sie im Fahrtwind zu trocknen." Viele Freundschaften wurden im Laufe der Jahre geschlossen: die Köppner-Familie und Irene Tichy kennen sich schon seit Jahrzehnten, man war sogar auf Tichys Hochzeit eingeladen.Dauercamperin Irene Tichy genießt ebenfalls die Ruhe, kommt mit Enkelin Franziska, ab und zu mit Freundinnen, aber gerne auch alleine. Laura Bierl und Franz Stadler haben aus Weiden keine weite Anfahrt und sind auch oft und regelmäßig vor Ort. Im Laufe der Zeit findet man Freunde und Bekannte. "Die Mischung aus Ruhe und Geselligkeit passt einfach." Und beim Heimfahren muss nicht groß gepackt werden; alles bleibt vor Ort, man sperrt nur hinter sich zu und findet beim nächsten Besuch alles genauso wieder vor.Woran man sich nach so vielen Jahren besonders gerne erinnert? Susanne fällt spontan Hans Senft senior ein, der zur Freude von Susanne gelegentlich Schifferklavier spielte. Lagerfeuer und Spanferkel-Braten haben ebenfalls bleibende Erinnerungen hinterlassen.