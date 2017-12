Vermischtes Windischeschenbach

13.12.2017

13.12.2017

Schöne Bescherung in der Geschäftsstelle der Volksbank-Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Karlheinz Raps, stellvertretender Regionalmarktleiter, begrüßte zusammen mit Regionalmarktleiter Christian Pöll bei Glühwein und Lebkuchen Vertreter örtlicher Vereine, von Kindergärten und der Schule. "Wie in jedem Jahr", so führte Raps aus, wolle man "den Scheffel öffnen" und als Bank vor Ort auch etwas für Institutionen vor Ort tun. 7000 Euro verteilte die Bank an Zuwendungen.

Dieser Betrag gehe auf den Gewinnspar-Verein zurück. Von 5 Euro im Monat werden 4 Euro für den Kunden gespart, 1 Euro fließt in die Verlosung, davon werden 25 Cent für karitative und soziale Zwecke in der Region verwendet. Raps meinte, das Geld sei im Kinder- und Jugendbereich und in regionalen Vereinen sinnvoll investiert. Jeder Beschenkte aus der Runde informierte kurz, wohin das Geld konkret fließen wird.Die Schule wird, wie Konrektorin Antonie Wiehle ausführte, einen eigenen Laptop für Schüler anschaffen, der beispielsweise für Powerpoint-Präsentationen nötig ist. Die Kinderoase St. Emmeram, vertreten durch Leiterin Petra Kunz-Wallerer, kauft ein Kuschelsofa für die Krippe und Material für das Projekt "Buchstabenland". Der Kindergarten Heilig-Geist nimmt die Spende laut Leiterin Daniela Eckstein als Beitrag für das Wunschprojekt "Snoezelen-Raum", eine therapeutische Maßnahme für Entspannung.Das Ortsjugendwerk der AWO wird, wie Vorsitzende Katja Stessmann informierte, neue Zelte und ein Feuerzelt für die regelmäßigen Zeltlager anschaffen. Bertwin Fleck von der Laienspielschar sieht die Spende als willkommenes Polster, da beim Theater eine Vorfinanzierung nötig sei. Außerdem möchte man in die Technik investieren.Die Concordia, vertreten durch Erwin Weiss, verwendet die Spende für das Jubiläums-Trikot bei der Panorama-Tour. Jugendleiterin Kerstin Heindl vom Trachtenverein "D'Waldnaabtaler" freute sich, dass der durch einen Sturm zerstörte Pavillon jetzt umgehend ersetzt werden kann. Der Tennisclub Windischeschenbach hat eine zweite Mannschaft gemeldet, wie Vorsitzender Jürgen Walberer ausführte, woraus sich Maßnahmen bei der Platzkapazität ergeben, außerdem werde man in die Nachwuchsförderung investieren.Aurelia Zimmermann vom Freibad-Förderverein gab, da die Spende bereits in der vergangenen Badesaison verwendet werden konnte, positive Rückmeldung zur Anschaffung der Sonnenschirme.