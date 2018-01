Vermischtes Windischeschenbach

29.01.2018

Die Veränderungen bei der Feuerwehr Dietersdorf gehen weiter. Nicht nur die Aktiven haben eine neue Führungsspitze, sondern im Vorsitz gibt es einen Wechsel. Hans Kühner gibt sein Amt an Josef Ernsberger ab.

In der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zum grünen Baum" hieß Kühner letztmals als Vorstand die Mitglieder und Gäste willkommen. In seinem Bericht hielt er Rückschau auf das Emmauscafé, das Pizzafest, Fronleichnam, Totengedenken oder die Johannisfeier, die das frühere Johannisfeuer auch künftig ersetzt und leichter und kostengünstiger zu organisieren ist. Am Kassenbericht von Stefan Ernsberger hatten die Revisoren Simon Rettinger und Mathias Siegritz nichts auszusetzen.Problemlos gingen die Neuwahlen vonstatten: Genauso flott und einstimmig, wie die Aktiven bei der Dienstversammlung ihre neue Spitze gewählt hatten, lief es auch bei der Gesamtheit der Feuerwehr-Mitglieder. Neuer Vorsitzender ist Josef Ernsberger, zweiter Vorsitzender ist automatisch der erste Kommandant der Aktiven, somit Gregor Neumeier. Der bisherige Schriftführer und Kassier Stefan Ernsberger bleibt weiterhin für beide Bereiche zuständig. Als Beisitzer fungieren Gunda Schulze und Gerhard Hottner. Zu Kassenprüfern wählten die Mitglieder Simon Rettinger und Benjamin Gaßner.Der scheidende Vorstand Kühner erinnerte sich an den Anfang seiner Amtszeit. 1986 - vor 32 Jahren - sei er gewählt worden und hatte eigentlich die Absicht, diese Aufgabe nur für ein Jahr zu übernehmen. "Dieses Jahr hat dann länger gedauert", erinnerte er sich schmunzelnd und ließ Revue passieren, mit welchen Kommandanten er in dieser Zeit zusammengearbeitet hat.Sein Dank galt verschiedenen Vorstandsmitgliedern, allen in der Feuerwehr, aber auch Nichtmitgliedern, die oft Unterstützung und Hilfe gewährt hätten.Feuerwehr-Referent Thomas Wilhelm würdigte die Feuerwehr als "top motivierte Mannschaft". Was in sämtlichen Grußworten als positive Tatsache herausgestellt wurde: als einziger Verein in Dietersdorf leistet die Feuerwehr einen wertvollen Beitrag für die Dorfgemeinschaft. Dies wurde auch in den Worten von Werner Sauer (SPD) deutlich und auch Heinz Uhl (CSU) sah den wertvollen kulturellen Beitrag des Vereins.Für die Windischeschenbacher Feuerwehrkollegen bescheinigte stellvertretender Kommandant Andreas Forster den Dietersdorfern eine "super Arbeit". Auf allgemeine Zustimmung stieß das Schlusswort des Vorstandes: "Für Jeden eine Maß frei, des behalt' ma bei".