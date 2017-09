Vermischtes Windischeschenbach

19.09.2017

Die Pfarrei pilgerte nach Altötting. In sechs Bussen machten sich am frühen Samstagmorgen 250 Gläubige auf den Weg. Singend und betend fuhren sie zu ihrem Ziel. Zu einer kurzen Kaffee- und Küchelpause trafen sich alle auf dem Rastplatz Wörth an der Donau. Es war ein Tag der Begegnungen. In der Basilika St. Anna feierten 30 Ministranten einen Festgottesdienst mit drei weiteren Pilgergruppen und eine Andacht am Nachmittag. Chordirektor Helmut Wolf und seine Sänger trugen zu einem unvergesslichen Kirchenbesuch bei. Sopranistin Monika Burkhard begeisterte unter anderem mit dem Marienlied "Oh Jungfrau Mutter Gottes mein". Für alle, die nach der Messe nicht gleich einkehrten, bot der Kapellenplatz ein ganz besonderes Erlebnis. Innenminister Joachim Herrmann eröffnete die Feuerwehraktionswoche des Landesverbandes. Bischof Emeritus Wilhelm Schraml segnete die zahlreichen Aktiven und deren Fahnenbänder. Ein "Vergelt's Gott" der Wallfahrer galt bei der Heimreise den Busbegleitern Pfarrer Hubert Bartel, Elisabeth Hammer-Butzkamm, Hannes Rupprecht, Helmut Wolf, Holger Popp, Maria Weiß, Christina Schedl und Anita Greger. Bild: gra