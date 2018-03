Vermischtes Windischeschenbach

"Wir sind bunt - und trotzdem eins", lautete das Motto eines Projekts der Offenen Ganztagsschule. Bereits im vergangenen Schuljahr haben sich die Schüler mit dem Thema Integration und Demokratie auseinandergesetzt und am Kunstprojekt der gfi GmbH "Wir sind bunt" - gefördert vom Bundesprogramm "Demokratie leben" - beteiligt. Da entstanden der "Turm der Demokratie", ein vier Quadratmeter großes Gemeinschaftspuzzle und das UV-Bild "Alle gleich", die seitdem das Schulhaus verschönern. Dieses Mal verewigten sich die 42 Kinder auf zwei Keilrahmenbildern: Von jedem Schüler wurde die Silhouette gezeichnet, ausgeschnitten und in bunten Farben auf die Keilrahmen gesprayt. "Jedes Kind ist anders, hat seine Eigenheiten und Individualität, und auch wenn nicht immer jeder mit jedem klarkommt, gehören wir doch letztendlich alle zusammen und sind eine starke Gemeinschaft, in der jeder etwas beiträgt und jeder etwas zu sagen hat", erklärte Betreuerin Ingrid Lingl (stehend, Vierte von links) die Idee hinter dem Projekt. Die Gemeinschaft soll durch die Kunstwerke symbolisiert werden. Wenn es nach den Kindern geht, ist klar: "Die sehen cool aus, die behalten wir selber." Bild: mic