Vermischtes Windischeschenbach

07.03.2018

6

0 07.03.2018

Sie durften nun endlich das Versprechen abgeben: Die Wölflinge wurden offiziell als Pfadfinder in die neue Gruppe aufgenommen, ihre Vorgänger stiegen in die Jungpfadfinderstufe auf. In den Gruppenstunden hatten sich beide Gruppen auf das Ereignis vorbereitet. Die Wölflinge lernten Grundlegendes kennen wie die Bedeutung der Weltbundlilie, die alle Pfadfinder weltweit verbindet. Die angehenden Jungpfadfinder machten sich auch mit Knoten und Wegzeichen vertraut.

Zum feierlichen Versprechen trafen sich Kinder, Eltern und Gruppenleitern auf dem Spielplatz der Pfadfinder. Dort warteten die Stammeschefs Elisabeth Gierisch und Florian Sperber auf sie und prüften die Kinder. Die Jungpfadfinder mussten einen Knoten demonstrieren und benennen, drei Wegzeichen erklären und eine Frage beantworten. Für die Wölflinge gab es einige Fragen als Gruppenaufgabe. Nach der Prüfung überreichten die Gruppenleiter den Wölflingen und Jungpfadfindern ihre neuen Tücher: orange für Wölflinge, blau für Jungpfadfinder. Zum Versprechen versammelten sich alle mit ihren Gruppenleitern um die Fahne, hielten sie mit der linken Hand und formten mit der rechten den Pfadfindergruß. Nach dem Lied "Nehmt Abschied Brüder", das mit den Eltern gesungen wurde, gab es Bratwürste.