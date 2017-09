Wirtschaft Windischeschenbach

22.09.2017

113

0 22.09.2017113

Saubermänner haben nichts zu befürchten. Wer allerdings in die neue Biotonne Alufolie packt, der kann auf seinem Müll sitzen bleiben. Ein Störstoffdetektor entlarvt Müllsünder. Die Folgen können teuer geraten.

Empfindlich bei Alu & Co.

Rote Karte für Schlamperer

Start im Oktober Der Landkreis Neustadt/WN beginnt zum 2. Oktober mit den ersten Leerungen der Biotonnen. Dazu werden bis zum 29. September an 13 000 Haushalte neue Biotonnen mit Füllmengen von 120 beziehungsweise 240 Litern ausgegeben. Mit der Abfuhr und Verwertung der Abfälle ist die Firma Kraus in Windischeschenbach beauftragt. Weitere Infos rund um die Abfallwirtschaft unter Telefon 09602/793530. (pnrs)

Die Demonstration kann losgehen: Drei neue Biotonnen stehen auf dem Gelände der Firma Kraus in Windischeschenbach bereit. Daneben wartet ein Müllauto. Mittendrin stehen Landrat Andreas Meier und Hermann Ach, Sachgebietsleiter kommunale Abfallwirtschaft. Schon geht's zur Sache.Der Mülllaster hievt eine Biotonne empor. Doch bevor sie ausgekippt wird, ertönt ein schrilles Piepen. Der Störstoffdetektor schlägt an. Die Tonne landet unentleert zurück auf dem Asphalt. Im Ernstfall, so wie sie ist: randvoll mit Biomüll.Angeschlagen hat das 70 000 Euro teure Gerät des Herstellers "Maier & Fabris" wegen der Alufolie. Sie klebt zu Vorführungszwecken auf der Tonne. Befände sie sich im Inneren, würde sich der Mülldetektiv ebenfalls melden, erklärt Unternehmer Christian Kraus. Entleert werden die neuen Biotonnen im Landkreis Neustadt ab 2. Oktober also nur, wenn sie keine Fremdstoffe, sprich Plastik- oder Metallteile, enthalten.Das Durchleuchten geschieht bereits während des Anhebens. "Das spart somit viel Zeit", erklärt Firmenchef Christian Kraus. Durchleuchtet wird die Tonne mittels "Wirbelstrom-Induktoren" mit 31 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen, auf die der Hersteller "Maier & Fabris" ein Patent angemeldet hat. Das System nutzt die Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit der Inhaltsstoffe der Tonne. Funktioniert es und entdeckt Störstoffe (bei der zweiten Vorführung mit der Alufolie im Inneren schlug das System übrigens nicht an), wird die Tonne nicht entleert."Wir arbeiten nicht vom ersten Tag mit der höchsten Empfindlichkeitsstufe", beschwichtigt Hermann Ach von der kommunalen Abfallwirtschaft. Vielmehr plane das Landratsamt eine langsame Steigerung der Empfindlichkeit, um die Bürger schrittweise an das neue System heranzuführen. Zusätzlich zum Scan speichert das System die Auswertungen der Abfallqualität für die kommunale Abfallwirtschaft. Das heißt, es registriert, wer wo wie häufig gegen Biomüll-Regeln verstößt. Und hier kommen die grünen, gelben und roten Karten für Bürger ins Spiel.Ach erklärt, Haushalte mit "sauberen" Biotonnen erhalten eine grüne Karte. Gelbe Karten gehen an die Besitzer von Biotonnen, die leichte Verunreinigungen aufweisen. Rot sehen Mehrfachtäter, also Haushalte, deren Tonnen mehrmals hintereinander durch den Scan fallen. Die Folge: Die Betroffene müssen ihren Abfall selbst entsorgen. Damit wird eine kostenpflichtige Abholung fällig.Warum braucht es diese aufwändige Überprüfung? Ziel ist es, die Qualität für die Weiterverwertung des Biomülls möglichst hoch zu halten, weiß Ach. Verwendet wird der Biomüll künftig in der Kompostierung oder in Biogasanlagen. Das heißt auch, dass keine Bioabfalltüten verwendet werden dürfen, da selbst diese eine längere Verrottungsdauer haben als der restliche Müll. Außerdem sollten feuchte Abfälle vor der Entsorgung in Zeitungspapier eingerollt werden.