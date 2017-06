Wirtschaft Windischeschenbach

08.06.2017

Die CSU besichtigte die Stahlbaufirma Stefan Voith. Der Chef will dieses Jahr noch bis zu sechs neue Mitarbeiter einstellen. Zurzeit beschäftigt er 50. Zwölf Neue mussten sich Anfang des Jahres mit neuen Produktionssystemen anfreunden. Das sei gelungen, freute sich Voith. Die CAD-Fachkräfte unterstützen die Kunden bei der Gestaltung ihres Vorhabens.

In der Fertigung befinden sich Bohr-, Stanz-, Scher-, Sortier-, Säge- und Markieranlagen. Bohrungen von bis zu 40 Millimetern werden auf einer CNC-Bohrmaschine computergesteuert ausgeführt. Aus 5500 Tonnen Stahl entstehen jährlich gut 160 Hallen unterschiedlichster Größe. Unter den Angestellten sind unter anderem Stahlfacharbeiter, Handwerksmeister (Metall) und Schweißfachingenieure.Modernste Fahrzeuge und Maschinen, die bis ins Detail geplanten Arbeitsabläufe und ein motiviertes Team ermöglichten Just-in-time- Lieferungen mit den eigenen Lastern. Baden-Württemberg sei derzeit das absatzstärkste Gebiet.Die Firma Voith liefert aber auch in andere Erdteile. Zurzeit baut sie Hallen für Audi, Godelmann und Unterkünfte für die Regensburger Domspatzen. Ende 2017 erweitert Voit den Hauptsitz in Waidhaus. Mit der Filiale in Pleystein erstreckt sich der Firmengrund auf über 200 000 Quadratmeter.