Freizeit Winklarn

14.08.2017

14.08.2017

Die "Oberpfälzer Blechapostel" feiern ihr 15-jähriges Bestehen. Dazu machen sich die Musiker mit dem Auftritt von "Bertold Schick und seine Allgäu 6" selber ein Geschenk. Zum Gratulieren sind natürlich Gäste willkommen.

Aus dem Allgäu

Vorverkauf läuft

Oberviechtach/Schneeberg. Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens veranstalten die "Oberpfälzer Blechapostel" am Samstag, 16. September, einen Jubiläumsabend in der Schneeberger Festhalle. Neben dem "Jubilar" wartet dort "Berthold Schick und seine Allgäu 6" mit hochkarätiger Blasmusik auf. Nach dem erfolgreichen Auftaktkonzert mit Holger Müller im Frühjahr und einer bisher sehr ereignisreichen Saison bildet der Jubiläumsabend den Abschluss und gleichzeitig den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 15. Geburtstag der "Blechapostel".Die 15-köpfige Formation um musikalischen Leiter Sebastian Kunschir ist froh und stolz, mit der Band "Berthold Schick und seine Allgäu 6" ein absolutes Schwergewicht der Blasmusikszene in die Oberpfalz zu holen. Die sieben Profimusiker aus dem Allgäu zelebrieren Blasmusik vom Feinsten und präsentieren eine atemberaubende Mischung, in erster Linie aus böhmischer Blasmusik mit Ausflügen in Big-Band-Sound, Modernes und Klassik. Sie glänzen als perfekte Solisten und demonstrieren eindrucksvoll, dass sie jeden Stil beherrschen. Mit Gespür für die Musik, umwerfender Leichtigkeit und absolutem Können erobern sie ihr Publikum im Sturm.Leckere Schmankerl, wie zum Beispiel Kesselfleisch mit Sauerkraut, in Kombination mit süffigem Bier, sorgen für den kulinarischen Rahmen. Eine Instrumentenausstellung der Firma Melton, eine Notenausstellung des Klarus-Musikverlages und eine Bildpräsentation "15 Jahre Blechapostel" runden das Programm in der Schneeberger Festhalle ab.Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro (Kinder frei, Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung) gibt es bei der Blasinstrumenten-Werkstatt Hubert Kroner in Neunburg, bei der Bäckerei Wellnhofer in Winklarn, bei der Shell-Tankstelle in Oberviechtach und online unter www.blechapostel.de. An der Abendkasse kostet die Karte 14 Euro. Einlass ist um 19 Uhr. Spielbeginn der "Oberpfälzer Blechapostel" ist um 20 Uhr; "Berthold Schick und seine Allgäu 6" sind dann ab 21.30 Uhr zu hören.