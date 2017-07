Kreuzweg auf Hinterglasbildern

Freizeit Winklarn

27.07.2017

3

0 27.07.2017

Eine Wallfahrt führt den Frauenbund Winklarn zur Josefskapelle in den Oberviechtacher Ortsteil Oberlangau. Dort staunen die Mitglieder über einen Kreuzweg, der mit Hinterglasbildern gestaltet ist. Aber das ist nicht alles, was sie beeindruckt hat.

Vorbild aus Winklarn

Tief religiös

Winklarn/Oberviechtach. Gemeinsam mit Pfarrer Eugen Wismeth, der von 1987 bis 1991 Kaplan in Schönsee war und dabei die Pfarrei Pullenried betreute, besuchten die Wallfahrer die verhältnismäßig junge Kapelle. Die Kapellenvereinsvorsitzende begrüßte die Wallfahrer und gab einen kurzen geschichtlichen Rückblick. Der Gedanke und Wunsch, eine Kapelle zu bauen wurde 1983 in geselliger Runde geboren. 1984 gründeten die Oberlangauer einen Kapellenverein, um den Wunsch in die Tat um zu setzen.Nach verschiedenen Planungen und der Platzsuche ging es schnell voran. 1986 vorbereitende Baumaßnahmen, im Juni 1986 Grundsteinlegung, im Herbst 1986 Richtfest, 1987 Putz- und Ausbauarbeiten und im Herbst waren die Bauarbeiten fertig und sogar die Außenarbeiten abgeschlossen. Am 17. Juli 1988 erfolgte der Höhepunkt, die Einweihung durch Pfarrer Christian Braun. Für sämtliche Arbeiten beauftragte man heimische Handwerker. Die Glasfenster, verschiedene Abbildungen von Heiligen, stifteten einzelne Familien.Besonders beeindruckt waren die Wallfahrer von den Kreuzwegbildern. Es sind Hinterglasbilder, gemalt von Wolfgang Waldher nach Rissen des Winklarner Hinterglasmalers K.J. Ruff. Für die Dorfgemeinschaft Oberlangau ist es ein besonderes Anliegen die Kapelle zu pflegen und auch Gottesdienst darin zu feiern. Nach einer kurzen Andacht stärkten sich die Wallfahrer noch bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen im Vereinsheim, dem Josefshaus.Der inzwischen verstorbene Vorsitzende des Kapellenvereins Georg Bösl hatte sogar ein Lied zur Josefshauseinweihung 2008 geschrieben. Er beschreibt dabei die Heimat Langau mit der Murach, der Landschaft und dem Menschenschlag der Langauer.Alle zeigten sich beeindruckt vom Idealismus dieser Dorfgemeinschaft, ein solches Projekt zu planen, zu bauen und in Stand zu halten. Es zeuge von tiefer Religiosität und Gemeinschaft der Oberlangauer, so der Tenor bei den Besuchern.