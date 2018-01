Noch weht die gelbe Fahne über der Schneeburg

Freizeit Winklarn

25.01.2018

Über ausreichend Material für eine Schneeburg freute sich Familie Kunschir am Wochenende. So viel Spaß wollte man gerne mit den Oberpfalz-Medien teilen. Die fünfjährige Luise präsentiert als beteiligte Architektin das stattliche Bauwerk samt handgemaltem Schild und gelber Fahne. Ein Schneekunstwerk, dessen Schicksal derzeit noch ungewiss ist. Sollten sich die angekündigten Plusgrade auch in Winklarn durchsetzen, dann bleibt wohl nur eine Burgruine übrig. Bild: exb