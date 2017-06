Freizeit Winklarn

18.06.2017

Zum 35. Mal fand das "Schneeberg-Treffen" statt. Entstanden ist die Begegnung aus regelmäßigen Schafkopf-Abenden der aktiven Soldaten in der 5. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 122.

Dieser Ursprung reicht zurück in die 70er und 80er Jahre. Durch jährliche Begegnungen haben sich die Freundschaften immer mehr vertieft. Der "Motor" ist Manfred Schwander. Er hatte ein ansprechendes Programm zusammengestellt und empfing die Freunde in der "Stoapfälzer Zoigl-Stubn" in Schneeberg. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken folgte ein Gang zum Friedhof in Winklarn, wo man an des verstorbenen Gönners und guten Freunds Fritz Berger gedachte.Beim traditionellen Schafkopf belegte Manfred Schwander, was ihm gar nicht recht war, den ersten Platz mit 65 Punkten. Nach dem Abendessen in den Zoigl-Stubn, das Tobias Gillitzer geliefert hatte, folgte ein Ausflug zur Sternwarte nach Dieterskirchen. Nach ausführlichen Informationen und dem Blick in den Nachthimmel war die Rückkehr erst nach Mitternacht.Der Sonntag wurde mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche begonnen, den die Dieterskirchener Sänger musikalisch gestalteten und den "Hauspfarrer" Ludwig Taufer zelebrierte. Anschließend fand im Hof der "Stoapfälzer Zoigl-Stubn" bei Familie Berger ein musikalischer Frühschoppen mit den Dieterskirchener Sängern und Musikern statt.