Super-Finale mit LaBrassBanda

Freizeit Winklarn

06.06.2017

58

0 06.06.201758

Ein Mega-Finale war angekündigt worden für das 150-jährige Gründungsfest der Feuerwehr Winklarn. Und mit dem Auftritt der sieben Kultmusiker von "LaBrassBanda" wurde das Versprechen auch eingehalten.

Etwa 1500 Gäste ließen sich am Abend des Pfingstmontags mitreißen vom explosiven Gemisch der Chiemgauer "Barfußspieler", bestehend aus Volksmusik, Brass, Techno, Reggae und Punk. Frontmann Stefan Dettl hatte den berüchtigt "kurzen Draht" zum Publikum und animierte sowohl mit fast akrobatischen Einlagen wie auch zungenbrecherischen Wortspielen. Virtuos sein Spiel auf der Trompete, doch auch seine Musikerkollegen standen ihm in nichts nach beim perfekten Spiel auf Posaune und Tuba. Sie gelten als "Revolutionäre der Blasmusik" und haben sich auch durch zahlreiche Auslandsauftritte "Weltberühmtheit" erspielt. "VW Jetta", "Bauersbua" oder "Autobahn" - ihre Hits sprechen an, und die bayerische Mundart, wenn auch nicht immer ganz verständlich, klingt genial. Zum Repertoire gehören Rock und Balladen ebenso wie Partymusik.