Neues Leben für Ortsmitte

Politik Winklarn

25.06.2017

Nach langer Vorlaufzeit, vielen Überlegungen, Bürgerbeteiligung und Beratungen im Marktrat ist es nun soweit: Mit der Enthüllung der Bautafel fiel der offizielle Startschuss zur Sanierung des ehemaligen Gasthofes "Goldener Löwe" (früheres Thammer-Anwesen) am Marktplatz.

Dank für Unterstützung

Umfangreiche Vorarbeit

Kosten und Finanzierung Die Sanierungskosten sind mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. "Träume können nur in Erfüllung gehen, wenn man selber etwas dafür tut und andere für seinen Traum begeistern kann", freute sich Bürgermeisterin Sonja Meier über die Unterstützung durch sechs Förderstellen. Im Zug des Städtebauförderprogramms "Kleinere Städte und Gemeinden" und über den Struktur- und Härtefond erhält der Markt Winklarn eine Zuwendung von Bund und Land von insgesamt 990 000 Euro. Aus verschiedenen Töpfen der Denkmalpflege wurden 326 000 Euro bewilligt. Von der Bayerischen Landesstiftung kommen 119 000 Euro, vom Bezirk Oberpfalz 40 000 Euro, vom Bundesfamilienministerium 30 000 Euro und vom Landkreis Schwandorf 5 000 Euro. Der Eigenanteil des Marktes Winklarn liegt bei etwa 320 000 Euro. Im Bauabschnitt I werden im westlichen Teil des ehemaligen Gastronomiebereichs drei barrierefreie Wohnungen entstehen sowie öffentliche Toiletten und eine Wickelgelegenheit. Im Ostteil wird eine Anlaufstelle für ältere Menschen geschaffen. Im Obergeschoss des Ostteils gibt es künftig einen großen Raum für Vorträge und Infoveranstaltungen. In einem weiteren Bauabschnitt wird in den rückwärtigen Teilen des Anwesens über das Förderprogramm "EFRE" ein Zentrum für Baukultur und Denkmalpflege eingerichtet. Das zu wurden bereits grenzüberschreitende Kontakte mit der Stadt Plasny/Tschechien, wo sich eine ähnliche Einrichtung befindet und dem Nationalmuseum Prag geknüpft. (kö)

"Ich bin überzeugt, dass sich mit der Sanierung des Anwesens hier im Ortskern viel bewegen wird, freute sich Bürgermeisterin Sonja Meier und bekundete: "Dies ist ein bedeutender Tag für mich als Bürgermeisterin und für den ganzen Markt Winklarn". Nachdem ehrenamtliche Helfer aus dem ganzen Gemeindegebiet bei der Entrümpelung des Gebäudes mit angepackt hatten, haben nun seit zwei Wochen die Bauarbeiter Einzug gehalten."Es sind heute Menschen hier, die dieses Projekt begleitet, unterstützt und mit viel Kraft und Engagement in Gang gebracht haben und auch künftig mit Geld fördern werden", begrüßte Sonja Meier den Vorbesitzer Johannes Thammer (dazu unten ein weiterer Bericht), Pfarrer Eugen Wismeth, MdL Alexander Flierl, Leitenden Baudirektor Dr. Hubert Schmid von der Regierung der Oberpfalz, stellvertretenden Landrat Jakob Scharf, Kreisheimatpfleger Ludwig Berger, ihren Vorgänger Hans Sailer, Ehrenbürger Hans Bock, ihre Stellvertreterin Monika Ermer, Kollegen des Marktrates, Nachbarn und VG-Geschäftsstellenleiter Anton Brand.Dazu Bürgermeister Georg Köppl in seiner Eigenschaft als Vorsitzenden der früheren "Leerstandsoffensive" und jetzigen "ILE Brückenland Bayern-Böhmen", aus der heraus das Projekt entstanden ist sowie den Architekten Christian Schönberger mit den Kollegen Michael Kiener und Anton Landgraf.Ihr Dank galt insbesonders allen Förderstellen für die Unterstützung, ohne die das 1,8-Millionen-Euro-Projekt nicht umsetzbar wäre (siehe Info-Kasten). Die Bürgermeisterin verwies auf die Thematik "Leerstand", mit der sich der Markt schon seit vielen Jahren intensiv beschäftigt. Allein im Bereich des Marktplatzes stehe jedes dritte Haus leer. Sie zeigte sich überzeugt, dass nach langen Planungen für dieses Gebäude in zentraler Lage eine sinnvolle Nutzung gefunden wurde und hier ein Schmuckstück entstehen wird.Architekt Christian Schönberger ging auf die umfangreichen Voruntersuchungen und Befundungen ein und stellte die städtebaulich einmalige Situation am Marktplatz heraus. Das Marktplatz prägende Gebäude mit Ökonomie und ehemaliger Brauerei soll in der ursprünglichen Struktur der Zeit um 1880/1890 mit Torzufahrten usw. wieder hergestellt werden. Neben der neuen Nutzung stehen die Instandsetzung des Dachstuhls, neue Dacheindeckung, Sanierung des Mauerwerks, der Gewölbeschalen, der Dielen und der Fassade an. (Hintergrund)