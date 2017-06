Politik Winklarn

25.06.2017

"Für mich ist heute ein bewegender Tag", sagte Johannes Thammer, der seit 35 Jahren beruflich "jenseits der Meere" im Ausland (USA, Belgien, Südkorea, China, Japan) tätig ist. Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters hatte er von seiner Mutter im Jahre 2003 das Anwesen, zu dem auch eine Brauerei und eine große Landwirtschaft gehört, überschrieben bekommen.

Er erinnerte an Treffen mit dem damaligen Bürgermeister Hans Sailer, bei denen ihn Sailer auf eine gemeindliche Nutzung angesprochen habe - immer mit dem Hinweis, dass der Markt aber nicht über die entsprechenden Finanzmittel verfüge. So kam es dazu, dass Johannes Thammer dem Markt anbot, sein Elternhaus mit dem 3 000 Quadratmeter großen Areal in der Ortsmitte symbolisch für einen Euro zu übernehmen. Im April 2013 wurde der Markt Eigentümer des Thammer-Anwesens. Bürgermeisterin Sonja Meier dankte bei der Bautafel-Enthüllung dem Vorbesitzer nochmal für diese großzügige Geste - die es der Gemeinde erst ermöglichte, in den Genuss von Fördergeldern zu kommen - und bezahlte den vereinbarten obligatorischen Euro. Dazu gab es noch einen leckeren Euro in Tortenform. "Ich bin sehr stolz, was sich hier entwickelt hat und aus meinem Elternhaus entsteht, freute sich Thammer.