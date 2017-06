Sport Winklarn

Es war nicht sein Tag: Bastian Steger ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Dabei stand er in der Weltrangliste weit besser da als sein Gegner.

Winklarn/Düsseldorf. (mr/dpa) Natürlich hatte Bastian Steger für die Heim-WM in Düsseldorf ein Ziel formuliert: "Ich will unter die besten 32", hatte er im Gespräch mit den Oberpfalz-Medien noch einige Tage vor Turnierstart gesagt.Der aus Winklarn (Kreis Schwandorf) stammende Tischtennisprofi hat das Ziel verfehlt. Am Donnerstag scheiterte der 36-Jährige in der 2. Runde (Runde der letzten 64) an Tamas Lakatos mit 2:4 (8:11, 12:14, 11:8, 11:8, 6:11, 6:11). Der Ungar, der in der zweiten Liga für Fortuna Passau spielt, war erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen. "Lakatos hat gut variiert, während ich überhaupt keinen Rhythmus fand. Somit fehlte auch der Spielfluss", sagte der Oberpfälzer nach der enttäuschenden Partie. "Ich habe es nicht geschafft, die Partie in den Griff zu bekommen." Die Partie sei einfach "total zerfahren" gewesen, meinte der Weltranglisten-25. Steger, dessen Gegner im Ranking weit hinter ihm platziert ist. Damit ist die Heim-WM für den Oberpfälzer Steger schon wieder beendet. Im Doppel tritt er nicht an.