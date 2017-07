Sport Winklarn

12.07.2017

0 12.07.2017

Wieder ist eine Saison vorüber und die Jugendmannschaften des TSV Winklarn haben sich - angefangen von den Bambini bis hin zu den C-Juniorinnen - stark präsentiert. So konnte Jugendleiter Christian Bronold bei der Abschlussfeier der Mannschaften sehr zufrieden sein mit seinen Trainern und Schützlingen.

Aufstieg in die Kreisklasse

Wieder eine B-Jugend

Die Bambini-Mannschaft, die von Manuela Bronold und Alexandra Braun gecoacht wird, hat schon in einigen Turnieren und Freundschaftsspielen Spielpraxis sammeln können und beim Juniorenturnier der SG Gleiritsch/Trausnitz sogar den 1. Platz belegt. Die beiden F-Junioren-Mannschaften, die von Johann Rötzer und Martin Meindl seit dieser Saison gecoacht werden, konnten in ihren Ligen mit Erfolgen aufhorchen lassen.Im Modus ohne Tabelle war die F1 nach acht Spielen unbesiegt und musste lediglich einmal die Punkte teilen. Die F2 konnte mit fünf Siegen und zwei Niederlagen ebenso eine positive Bilanz ziehen. Jedoch steht der Spaß, vor allem bei den Kleinsten, im Vordergrund und den haben die Kinder sichtlich dabei, so dass eine Tabelle überflüssig erscheint.Die größte Überraschung und einen super Erfolg feierten die E-Junioren. Die Mannschaft von Alois Schmid und Betreuer Andreas Ring hat ihre zehn Partien gewinnen können und obendrein 121 Tore erzielt. Dass zu jeder Meisterschaft auch eine gute Abwehr dazu gehört, zeigten die lediglich 13 Gegentore, die man kassieren musste.Etwas schwerer haben sich die D-Junioren getan, die zum ersten Mal auf Großfeld und mit Abseits agierten. Die Mannschaft von Hans Fröhler und Betreuer Werner Dietz, die in den letzten Jahren schon tolle Erfolge gefeiert hat, musste sich in diesem Jahr mit dem letzten Tabellenplatz abfinden, hatten jedoch einige Spiele gegen gute Gegner, gegen die man am Ende nur knapp oder unglücklich unterlag.In der C-Jugend ist der TSV Winklarn mit der SG Silbersee in einer Spielgemeinschaft verbunden und der Erfolg, den die beiden Trainer Christian Bronold und Raimund Nagler verzeichnen konnte, spricht für den Zusammenschluss. In der Kreisklasse konnte die Kicker sieben Siege aus acht Spielen erzielen und mussten nur einmal als Verlierer vom Platz gehen. Den Aufstieg in die Kreisklasse feierten die Heranwachsenden ausgelassen mit ihren Trainern und man freut sich bereits auf die neue Herausforderung in der kommenden Spielzeit.Die B-Juniorinnen Spielgemeinschaft SG Winklarn/Dieterskrichen gab am letzten Spieltag noch mal Alles und feierte neben einem 11:1-Sieg auch die Meisterschaft in der Liga mit zehn Mannschaften. Zusammen mit Kirchenthumbach beendeten die Mädchen von Sigfried Ruhland, Joachim Meyer und Johanna Bösl die Saison punktgleich, mit 46 Punkten, als Tabellenerster.In der nächsten Saison geht seit längerer Zeit wieder eine B-Jugend mit Winklarner Spielern an den Start, ebenso bietet die SG mit Silbersee eine A-Jugend-Mannschaft auf.Deshalb weist Jugendleiter Christian Bronold nocheinmal ausdrücklich darauf hin, dass Kinder, die Fußball spielen möchten, beim TSV Winklarn willkommen sind und sich bei ihm oder den entsprechenden Trainern melden können. Für die kommenden Spielzeit sind auch noch Trainer und Helfer willkommen, in der Jugendabteilung mitzuwirken.Ein Höhepunkt ist vom 28. bis 30. Juli am Sportplatz, wenn das Fußballcamp Campo Ballisimo zu Gast in Winklarn ist. Beim Camp, das unter der Leitung des ehemaligen Fußballprofis Hans-Jürgen Brunner steht, können alle Kinder zwischen 5 und 15 Jahren mitmachen; und Anmeldungen sind noch möglich.