Sport Winklarn

30.01.2018

Vom 27. bis 29. Juli ist das "Campo-Ballissimo-Fußballcamp" beim TSV Winklarn zu Gast und garantiert allen teilnehmenden Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren ein Fußballfest der Spitzenklasse. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr sind die Verantwortlichen um Jugendleiter Christian Bronold zuversichtlich, wieder ein sportliches Ausrufezeichen setzen zu können.

"Campo Ballissimo" ist ein dreitägiges Fußballcamp ohne Übernachtung, das vom ehemaligen Bundesligaprofi Hans-Jürgen Brunner (1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg) entwickelt wurde. In kleinen Gruppen wird den Teilnehmern ein modernes, kindgerechtes und abwechslungsreiches Training angeboten. Neben dem motivierenden Training wird auch Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt vermittelt. Gleich zu Beginn werden alle Teilnehmer mit einer hochwertigen Ausrüstung von Jako, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen, Ball und Trinkflasche ausgestattet. Dieser einheitliche und professionelle Auftritt ist der Beginn eines gemeinsamen Miteinanders. Der Auftakt des Trainingsprogramms hat es dann schon in sich: beim musikalischen Aufwärmprogramm zu fetziger Musik erreicht die Stimmung bereits ihren ersten Höhepunkt.Danach stehen viele technische Übungen, spannenden Wettbewerbe, die Mini-Weltmeisterschaft mit Fahnenlauf und das Eltern-Kinder-Abschlussfest an. Infos zur Anmeldung gibt es bei Christian Bronold, 09676/923752 oder im Internet (unter www.campo-ballissimo.de oder www.tsvwinklarn.de).