Am großen Zeh da hängt des Leben dran

Vermischtes Winklarn

18.07.2017

18.07.2017

Kaum jemand, der noch nicht von Schwester Jubilata vom Kloster Strahlfeld und ihrer Fußreflexzonenmassage gehört hat. Das bewiesen auch die 132 Besucher aus nah und fern, die der Einladung des Kindergarten-Elternbeirats nach Winklarn gefolgt waren.

Migränebehandlung

"Hallux-Leiden"

30 Jahre hat die agile 74-jährige Ordensfrau in der Mission in Sambia und Simbabwe verbracht. Ende der 70er Jahre hat ihr dort jemand die Fußreflexzonenmassage nach Eunice D. Ingham beigebracht. Ihr Tätigkeitsbereich war damals der Unterricht in einer Schule im Busch von Somalia. Da keine Medikamente mehr vorhanden waren, befasste sie sich mit der Fußreflexzonenmassage und konnte während ihrer jahrelangen Praxis immer mehr dazu lernen.Dabei entdeckte sie punktgenau Stellen, ob nun für Tinnitus am großen Zeh oder für die Migränebehandlung. Gerne gibt sie ihr Wissen weiter, sowohl Behandlungen als auch Kurse bei ihr sind stets ausgebucht. Interessant, kurzweilig und mit jeder Menge Humor gewürzt - das zeichnet die Abende mit der Schwester mit dem unverkennbaren schwäbischen Dialekt aus. Keine moderne Power-Point Darstellung, sondern Karten mit detaillierten Fußabbildungen sind aufgehängt. Außerdem gibt es zwei kleine Stofftiere, die der Patient drücken kann, wenn es doch zu schmerzhaft werden sollte.In Winklarn befasste sie sich zunächst mit dem weit verbreiteten "Hallux-Leiden", auch Hammerzehen genannt. Dringend rät sie hier von einer Operation ab, stattdessen demonstrierte sie an einer Frau die Behandlung, die die betroffene Stelle weich machen soll. Dazu bestimmte Übungen "ein Leben lang." "Am großen Zeh, da hängt das Leben dran:" An dieser Weisheit sei ganz gewiss was dran, so Jubilata. "Immer Druck mit Gegendruck ausüben und immer mit zwei Händen an einem Fuß arbeiten." Dies sei das Einzige, das zu beachten ist. Dabei viel trinken, denn "der Dreck, den man losgerubbelt hat, muss ausgespült werden."Die überwiegend weiblichen Besucherinnen saßen sich gegenüber, Schuhe und Strümpfe ausgezogen und schon ging es los. Zum jeweiligen "Schmerzthema" wurde jemand nach vorne beordert und die erste Frage war: "Wo tuts weh?" Viel Wissen über den Körper, seine Zusammenhänge mit den Füßen und praktische Übungen wurden vermittelt. Sie verglich die Fußreflexzonenmassage mit der fließenden Elektrizität. Dabei sind die Kabel die menschlichen Nerven und die Scherungen sind unsere Hände, Füße und Ohren. Auch an einer Puppe wurde so manches demonstriert. Einiges an Schmerzenslauten war während des Abends im Kindergartensaal zu vernehmen, doch fleißig nahmen die Teilnehmer das "Stöckle" zur Hand und "pobbelten" an den angewiesenen Stellen.Für Zuhause reicht die Massage während der Abendnachrichten, so der Rat von Schwester Jubilata. Viele Beispiele von Heilungen und Besserungen zeugen von ihrem Können. Der Eintritt zur Veranstaltung, die vom Elternbeirat des Kindergartens St. Andreas organisiert wurde, ging komplett an Schwester Jubilata für ihr Schulprojekt in Afrika.