Auf Haager Wehr warten große Herausforderungen

23.01.2018

Zwar liegt schon ein sehr aktives Jahr hinter den Kameraden der Haager Feuerwehr, doch das neue Jahr wartet ebenfalls mit vielen Herausforderungen. Denn an Pfingsten feiert die Wehr 135 Jahre Bestehen. Außerdem steht eine wichtige Neuanschaffung im Fokus bei der Jahreshauptversammlung.

Zahlreiche Termine

Wissenstest gemeistert

Winklarn/Haag. Ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder ging der Zusammenkunft im Gasthaus Röhrich voraus. Vorsitzender Christian Scherr freute sich über die gute Resonanz, sein besonderer Gruß galt der Jugendfeuerwehr und der stellvertretenden Bürgermeisterin Maria Baumer. In seinem Rückblick erinnerte er an den Besuch zahlreicher Festivitäten in der nahen wie auch weiteren Umgebung. Die Haager Kameraden organisierten einen Emmausgang, eine Vatertagsfeier und die zweite Auflage des "Lichterzaubers", der sehr erfolgreich verlaufen ist.Hier sprach er Fanny Simbeck ein großes Dankeschön aus. Weiterhin wurden Bälle besucht, die Kirchweih in Haag und das Amt des Ehrenpaten in Winklarn beim Fest gut gemeistert. Natürlich beteiligte sich die Feuerwehr am Florianstag in Muschenried und organisierte ihr Patenbitten, Ehrenpatenbitten und fragte auch bei den Schirmherren an.Die kirchlichen Termine wie Volkstrauertag und Sebastiani wurden ebenfalls würdig begleitet. Maria Baumer bedankte sich im Namen der Marktgemeinde für das "einwandfrei funktionierende Vereinsleben" und wünschte "Durchhaltevermögen" angesichts der kommenden Festtage und Vorbereitungen. Sie freute sich auch über den "reibungslosen Verlauf" hinsichtlich des bisherigen Feuerwehrfahrzeuges, welches an die Schneeberger Wehr ausgeliehen wurde.Jugendwart Michael Simbeck berichtete von 11 Übungen, einer Abnahme und insgesamt 22 Einsätzen. Die Beteiligung lag bei 55 Prozent, leider fehlten einige unentschuldigt. Das soll sich in Zukunft ändern. Die Jugendgruppe hat wiederum erfolgreich das Johannisfeuer organisiert, sich sehr gut bei der Brandschutzübung in Höll/Schneeberg eingebracht und es wurde auch die Kreisjugendwartversammlung besucht.Ein 4. Platz wurde beim "Spiel ohne Grenzen" in Kulz errungen (30 Mannschaften) und bei der Jugendolympiade in Nunzenried war der Haager Nachwuchs ebenfalls vertreten.Zur aktiven Wehr wechselten Julia Kramer und Verena Simbeck. Beim Wissenstest waren sechs Personen erfolgreich und wurden ausgezeichnet. Stufe 3 (Gold): Max Streck, Stufe 4 (Gold/Blau): Karina Höcherl, Katharina Pößl, Verena Simbeck und Helena Streck. Mit dem Ausblick von Christian Scherr auf viele Termine im neuen Jahr und einer gemeinsamen Brotzeit schloss die Versammlung.