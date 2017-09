Elternbeirat gewählt

Seniorentreff der Pfarreiengemeinschaft Winklarn-Thanstein in Maria Loreto in Tschechien - ...

Eine Fahrt des Seniorentreffs der Pfarreiengemeinschaft Winklarn-Thanstein führte in das Stiftland und zur Wallfahrtsstätte Maria Loreto in Tschechien. Am Eingangsportal zur Wallfahrtsanlage begrüßte...