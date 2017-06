Feuerwehr braucht Be-Geisterung

Vermischtes Winklarn

06.06.2017

Parallelen zwischen den Aufgaben der Feuerwehr und der Bedeutung von Pfingsten für die Christen zog Pfarrer Eugen Wismeth in seiner Festpredigt zum 150-jährigen Gründungsjubiläum der Feuerwehr Winklarn. Pfingsten stehe für das Wirken des Heiligen Geistes, der bei uns einkehren und den Glauben entfachen soll.

"In Gottes Namen"

Fahne gesegnet

(bej) Der Gottesdienst fand im Festzelt statt, die wunderbar geschmückte Bühne mit einem Meer von Fahnenabordnungen im Hintergrund bildete die Kulisse. Pfarrer Eugen Wismeth begrüßte als Mitzelebranten seinen Vorgänger Pfarrer Franz Winklmann und Pater Matthias Karl. Voraus gegangen war ein imposanter Kirchenzug mit den Vereinen, Festmutter, Festbraut und Festdamen vom Marktplatz zum Festgelände. Im Gottesdienst wurde den verstorbenen Mitgliedern des Jubelvereins, des Patenvereins und der Ehrenpatenvereine gedacht. Würdevoll umrahmten die "Blechapostel" die Heilige Messe, die mit "Komm Schöpfer Geist kehr bei uns ein" angestimmt wurde.Mit der Geschichte von einem Mann, der aufgrund großer Schmerzen einen Zahnarzt in der Nacht aufsucht begann Pfarrer Eugen Wismeth seine Festpredigt. "In Gottes Namen" behandelt ihn der Arzt und verlangt kein Geld, da der Patient, der in einem verwahrlosten Zustand ist, keines hat. Daraufhin bedankt sich der Mann, allerdings nicht für die Behandlung sondern für das Aufnehmen mitten in der Nacht. Hilferufe, die eine Wehr erreichen, kommen auch auf unterschiedlichste Art zustande. Obwohl es nicht immer leicht ist, brechen auch die Feuerwehrkameraden immer auf und bestreiten ihren Einsatz "In Gottes Namen." Obwohl die Situation mit der sie dann konfrontiert werden, sicher oft schwer ist, sie erschüttert sind, gehen sie zielstrebig vor. Auch ein "Danke" wurde bestimmt schon ganz oft nach Einsätzen, sei es nun Brand oder Feuer ausgesprochen.Pfingsten stehe für das Wirken des Heiligen Geistes, der bei uns einkehren und unseren Glauben entfachen soll. Auch in der Feuerwehr gehöre "Be-Geisterung" dazu, um sich aufzumachen und um zu helfen. Genauso wichtig seien die Ausbildungen, die einen Feuerwehrmann erst zum Handeln befähigen. Der Geistliche sagte abschließend "Danke" für dieses Engagement und wünschte auch weiterhin eine große Begeisterung für dieses Ehrenamt. Schließlich segnete er die Fahnenbänder, die von Festmutter, Festbraut, Schirmherrin und Festdamen in Versform vorgestellt wurden und zur Erinnerung an die Fahnen geheftet wurden.Auch die Vereinsfahne der Feuerwehr war zu diesem Anlass restauriert worden und erhielt ebenfalls die kirchliche Segnung. Mit einem gemeinsamen "Großer Gott wir loben dich" schloss der Gottesdienst. Abschließend dankte der Geistliche dem ausrichtenden Verein, allen Helfern und Mitwirkenden beim Festgottesdienst und den Gästen aus nah und fern. Den Frühschoppen umrahmten die "Blechapostel."