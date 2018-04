Vermischtes Winklarn

Wer durch Haag fährt muss einfach hinschauen. Die witzige und riesig wirkende Einladung zum 135. Geburtstag der Feuerwehr Haag springt förmlich ins Auge.

-Haag. Eine Nachmittagsaktion der Feuerwehr zum Aufbau war angesagt worden, und viele Helfer kamen. So ging das Aufstellen der riesigen Strohpuppen, die für das Jubiläum im Mai werben sollen, dann auch relativ zügig. Teamgeist wird im Ort sowieso großgeschrieben, steht doch das große Feuerwehrfest quasi in den Startlöchern.Vom 18. bis 21. Mai sind vier tolle Festtage angekündigt, da heißt es für so eine kleine Ortschaft zusammenhalten und zusammenarbeiten. Festauftakt ist am Freitag, 18. Mai, mit dem "Tag der Jugend", außerdem wird Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zu diesem Anlass der Gemeinde einen Besuch abstatten. Der Festsamstag ist den Betrieben, Behörden und Vereinen gewidmet und steht ganz im Zeichen der Heimatverbundenheit. Am Pfingstsonntag wird das neue Feuerwehrfahrzeug geweiht, und die Gäste können sich auf einen bunten Festzug durch die Ortschaft freuen. Zum Festausklang wartet von 10 bis 17 Uhr ein Familientag mit verbilligten Fahrpreisen auf die Besucher.Außerdem haben sich die Veranstalter noch etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Helikopter steht für Rundflüge bereit, die Feuerwehr Schwarzhofen bietet Vorführungen mit ihrer Rettungshundestaffel an, demonstriert Abseilübungen von der Drehleiter und weitere Rettungsübungen. Schließlich können sich die Besucher in aller Ruhe auf dem Kunsthandwerkermarkt umschauen und vielleicht so manches Schnäppchen machen. Aussteller können sich noch unter markt@ffw-haag.de beim Festleiter Josef Wutz melden.