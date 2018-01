Vermischtes Winklarn

09.01.2018

09.01.2018

Die Wehr auflösen oder sich weiterhin auf die Suche nach einen Vorsitzenden und Kommandanten machen. Vor dieser Herausforderung steht die Pondorfer Feuerwehr. Markus Schöberl hat beide Funktionen niedergelegt.

-Pondorf. Markus Schöberl hatte aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen das Amt des ersten Kommandanten niedergelegt, zudem fungiert er als Vorsitzender. "Das muss man akzeptieren", sagte die Bürgermeisterin Sonja Meier bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus, die gleichzeitig auch Dienstversammlung war. Sie betonte die Bedeutung der "kleinsten Feuerwehr im Gemeindebereich", die neben dem Brandschutz sowohl bei kirchlichen als auch weltlichen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde sei. Ihr Dank galt den Kameraden und besonders der Vorstandschaft. "Wir wollen heute mit vereinten Kräften nach einer guten Lösung suchen", benannte sie das Ziel.Seinen Rückblick begann Schöberl mit dem Jahr 1995, als er zum zweiten Kommandanten und gleichzeitig ersten Vorsitzenden der Feuerwehr gewählt wurde. Verschiedene Sommernachts- und Grillfeste, Gartenfeste und Vatertagsfeiern festigten den Gemeinschaftsgeist in all den Jahren. Leistungsabzeichen wurden absolviert, Toiletten ans Feuerwehrhaus angebaut und der Spielplatz eingeweiht.Nachdem sich 2013 bei den Neuwahlen kein Kommandant fand, hat Vorsitzender Schöberl auch diesen Posten übernommen. Das Dach des Gerätehauses wurde saniert, ein Motorsägekurs organisiert. Für die neuen Funkgeräte fand eine EDV-Schulung statt sowie eine Pflichtausbildung. 2017 stand die Teilnahme am 150-jährigen Gründungsfest der Winklarner Feuerwehr auf dem Programm.Nun hofft Schöberl auf "frischen Wind" mit einer neuen Führung, ansonsten müsse die Eingliederung in eine Nachbarwehr erfolgen. Kreisbrandrat Robert Heinfling ergriff das Wort und setzte sich vehement für eine Fortführung der Pondorfer Wehr ein: "Man hat im Bericht des Vorsitzenden gehört, was ihr alles leistet. Eine Auflösung wäre schade." Er und KBI Richard Fleck sicherten die volle Unterstützung zu. "Ihr leistet auch organisierte Nachbarschaftshilfe. Das darf man nicht einfach aufgeben", bekräftigte Fleck.Es entstand eine angeregte Diskussion, in der das Für und Wider einer Auflösung angesprochen wurde. Da der Wehr nur wenige junge Mitglieder angehören und das Amt des Kommandanten zeitaufwendig ist, erklärte sich niemand bereit. Einig war man sich, dass alle, ob Jung oder Alt, den neuen Kommandanten unterstützen müssten. "Jetzt lösen wir nicht auf", sagte Bürgermeisterin Sonja Meier. Man habe drei Monate Zeit, um eine neue Wahl für einen Kommandanten anzusetzen.In dieser Zeit sollen sich die Kameraden noch einmal zusammensetzen und nach einer Lösung suchen. Die Bürgermeisterin bot an, jederzeit für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Der zweite Vorsitzende übernimmt kommissarisch das Amt des Vorstands, der zweite Kommandant führt die Feuerwehr übergangsweise. Nach diesen klaren Worten und Übergangslösungen erklärte Sebastian Ruml, dass er sich vorstellen könnte, nach einer Periode das Amt des Kommandanten zu übernehmen. Ein Hoffnungsschimmer für die Pondorfer Wehr!