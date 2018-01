Feuerwehrbedarfspaln als Investition in die Zukunft

Vermischtes Winklarn

Sind die Ausrüstung der Feuerwehr und auch das Personal ausreichend um Gefährdungen abzudecken? Dieser Frage geht der Feuerwehrbedarfsplan nach, der nun auch für die Gemeinde Thanstein mit ihren drei Feuerwehren erstellt werden soll.

Gefährdungsanalyse

Keine Einwände

Aufträge vergeben

Thanstein/Kulz. Bürgermeister Walter Schauer begrüßte im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung, die im Feuerwehrhaus Kulz stattfand, Alexander Diem vom Ingenieurbüro Diem aus Lappersdorf. Dieser erläuterte die einzelnen Schritte, die notwendig sind, um zum Ergebnis "Feuerwehrbedarfsplan" zu gelangen. Vorab merkte er aber an, dass dieser Plan mit einer Laufzeit von fünf bis sechs Jahren wichtig für zukünftige Projekte in der Feuerwehr wie auch für Förderungen sei.Weiterhin kann mit diesen Fakten gut auf die Probleme, die der demografische Wandel mit sich bringt, reagiert werden. Die Schlagkräftigkeit einer Wehr soll erhöht, das vorhandene Potenzial richtig eingestuft und Gefahrenstellen erkannt werden. Die erste Maßnahme besteht in der "Gefährdungsanalyse." Die örtlichen Verhältnisse werden betrachtet, diese katalogisiert und nach Gefahren wie Wasser-, Brand- oder technische Gefahr eingeteilt. Darauf folgt die Risikoanalyse, es wird das Einsatzgeschehen der Wehr in der Vergangenheit betrachtet (wie viele Einsätze, welcher Art). Hieraus errechnet sich die Einsatzwahrscheinlichkeit. Schließlich gilt es Schutzziele zu bestimmen, dabei werden Funktionsstärke und Leistungsfähigkeit der Wehr berücksichtigt. Beim abschließenden Soll-Ist Vergleich steht der tatsächliche Stand der Wehr in puncto Personal, Ausrückzeit und Ausstattung den Anforderungen gegenüber. Ganz wichtig ist hier auch der Aspekt der "Zehn- Minuten-Frist" innerhalb derer die Einsatzkräfte nach Alarmierung am Einsatzort sein sollten.Aus dem Ergebnis werden dann Handlungsempfehlungen abgeleitet. Alexander Diem stand noch für Fragen zur Verfügung, ehe er an einem konkreten Ort die Vorgehensweise darstellte. Einvernehmlich genehmigt wurde der Antrag von Michael Brandl auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Änderung der Beschaffenheit und des Betriebs der Biogasanlage auf den Flurnummern. 687 und 688 der Gemarkung Kulz. Der Antrag beinhaltete die Erhöhung der Feuerungswärmeleistung (FWL) der beiden bestehenden Motoren von je 480 kW auf je 526 kW.Es soll ein dritter Motor mit einer FWL von 1299 kW errichtet und betrieben werden. Außerdem beabsichtigt er die Errichtung und den Betrieb einer Rundbogenhalle mit integriertem Gassspeichervolumen von 2170 Kubikmeter und den Bau eines Trafos. In der Diskussion wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ziel dieser Änderung nicht die Erhöhung der Leistung sei, sondern eine Einspeisung zu bedarfsgerechten Zeiten. Ebenfalls nicht erhöht wird die Insgesamt-Leistung. Nur das Gas kann jetzt acht Stunden gespeichert werden und in den Leistungsspitzen eingespeist werden. Das hierzu erforderliche Material bleibt von der Menge gleich wie bisher auch. Die Lärmschutzwerte werden sogar verbessert.Folgende Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung gab Bürgermeister Walter Schauer bekannt: Der Firma Fischer wurde der Auftrag zur Asphaltierung der Zufahrt zur Bauhofhalle/Lagerfläche, ca. 100 Quadratmeter zu den Konditionen des Leistungsverzeichnisses zur Erweiterung des Recyclinghofes Thanstein erteilt. Ebenfalls erhielt die Firma Fischer den Zuschlag für Pflasterarbeiten incl. Lieferung des Betonsteinpflasters, ca. 80 Quadratmeter, beim Stellplatz der künftigen Bauhofhalle.Weiterhin wurde der Erste Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag für die Aufstellung des Info- und Unterstellhäuschens (Wandrer-Schutzhütte) an die Firma Bauer, Oberaschau als wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Die Förderzusage der Regierung ist hierzu Voraussetzung.