Vermischtes Winklarn

21.01.2018

9

0 21.01.2018

Vom Ausflug bis zum Gebetstag, vom Musicalbesuch bis zum Familienkreuzweg: Das Programm beim Katholischen Frauenbund spricht verschiedene Altersstufen an. In der Jahresversammlung spenden die Mitglieder außerdem noch für einen guten Zweck.

Mit Gedanken zum Jahreswechsel stimmte zweite Vorsitzende Elisabeth Schöberl die zahlreichen Mitglieder auf die Versammlung ein. Vorsitzende Monika Bösl ließ in einem ausführlichen Tätigkeitsbericht das vergangene Jahr mit Bildern und Worten Revue passieren, ehe sie auf die vom Diözesanverband vorgeschlagene neue Satzung einging, welche die Mitglieder vorab schon mit der Einladung erhalten haben. Per Abstimmung sprach sich der Zweigverein aus, die am 18. März des Vorjahres von der Diözesandelegiertenversammlung beschlossene Satzung und Geschäftsordnung anzunehmen. Zuvor hatte Schatzmeisterin Theresia Schwendner im Kassenbericht alle Einnahmen und Ausgaben detailliert aufgeführt.Mit vielen Terminen wartet das neue Jahresprogramm auf, das die Vorsitzende vorstellte. Neben den verschiedenen Aktivitäten im Jahreskreis, gibt es besondere Höhepunkte: Weiberfasching mit den Zweigvereinen Muschenried und Thanstein in Kulz, Fahrt zum Circus Krone nach München, Solibrot-Aktion, Weltgebetstag in Oberviechtach, Familienkreuzweg, Halbtagesfahrt nach Blaibach (Museum "Frauenfleiß" und Konzerthalle), Maiandacht mit Muttertagsfeier, Tagesfahrt zum Dinopark Denkendorf, Wallfahrt nach Heilbrünnl, Beratung über Magnetschmuck, Besuch des Musicals "Das Dschungelbuch" auf der Luisenburg, Tagesausflug nach Passau, Kochabend "Herbst- und Wintergemüse", kulinarische Reise in Cham, Fahrt ins Blaue, Vortrag "Homöopathie - die sanfte Heilung", Adventfeier sowie eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Wildenreuth.Unter "Wünsche und Anträge" bedankte sich Vorsitzende Monika Bösl unter anderem bei den Mitgliedern für den zahlreichen Besuch der Veranstaltungen, beim Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit, bei den Zeitungsausträgern sowie bei Pfarrer Eugen Wismeth für die Unterstützung. Bösl überreichte eine Spende von 320 Euro an den Geistlichen, die als Erlös beim Verkauf des Johannisweins in der Kassen landeten. Das Geld ist für Hilfsprojekte in Bolivien gedacht. Pfarrer Wiesmeth sicherte zu, das Geld an einen Freund weiterzuleiten, der sich für Wasserprojekte, Waisenhäuser und Seelsorgearbeit einsetzt. Der Geistliche dankte den Frauen für ihre geleistete Arbeit im Laufe des Kirchenjahres zum Wohle der Pfarrgemeinde.Bürgermeisterin Sonja Meier freute sich in ihrem Grußwort, dass alle Generationen in die Aktivitäten eingebunden werden. Das Engagement komme dem Wohl der Gemeinde zu Gute und verdiene großes Lob. Gedanken über "Die Kunst der kleinen Schritte" setzten den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil, ehe es zum Abschluss bei einer Brotzeit und guten Gesprächen gemütlich wurde.