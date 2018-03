Körper und Seel finden zur Harmonie

Vermischtes Winklarn

26.03.2018

In die "Welt von Klang und Schwingung" wurden die Mitglieder des Frauenbund Muschenried geführt. Dazu hatte der Verein die Klangschalen-Therapeutin und Diplom-Religionspädagogin Stephanie Mauerer aus Ast eingeladen.

Medizin und Musik

Auch zu Hause

Das Ambiente im Feuerwehrhaus war ungewöhnlich. Verschieden große Klangschalen, Zimbeln und eine Tempelglocke waren arrangiert und wurden von den zahlreichen Teilnehmern neugierig gemustert. Zunächst tauchte die Referentin ein in die Geschichte. Das älteste entdeckte Instrument, eine "Schwanenknochenflöte" sei 35 000 Jahre alt.Ein Beweis dafür, dass sich der Mensch schon immer mit Musik beschäftigt hat. Schamanen, Heiler, Seher - sie alle hatten und haben in Verbindung mit Musik gewirkt, erklärte Mauerer. Medizin und Musik gehören ihrer Ansicht nach unweigerlich zusammen. "Musik berührt das menschliche Gehirn, und der Körper reagiert", stellte die Therapeutin klar. "Leider wurde diese Verbindung im Laufe der Zeit immer mehr getrennt." Die handgeschlagenen Klangschalen aus Bronzeguss, wie sie auch die Referentin verwendet, werden in Tibet zu Heilzwecken verwendet. Durch das Anschlagen der Schalen mit einem Klöppel entstehen Töne und Schwingungen, die über das Gehör wirken und gleichzeitig Körper, Geist und Seele anrühren. Der Körper entspannt sich, die menschlichen Zellen öffnen sich, und man kann neue Kraft schöpfen.Mit dieser Therapie kann Gesundung gefördert werden oder auch Unruhe und Schlafstörungen ausgeglichen werden, so die Überzeugung Mauerers. Der Einsatz der Klangtherapie sei vielfältig. "Die persönliche Aura hörbar machen", das möchte Stephanie Mauerer - und so individuell auf die Probleme des zu Behandelnden eingehen. Denn gleiche Klangschalen erzeugen bei unterschiedlichen Personen auch unterschiedliche Töne. Ziel der Klangschalentherapie sei die "Harmoniefindung" und das Beseitigen negativer Gedanken.Klangschalen können auch zu Hause angewendet werden oder in der Gruppe, meint die Referentin, die in der Praxis "LichtKlangArt" therapiert. Schließlich gab sie noch eine "Kostprobe." Die Teilnehmer saßen entspannt im abgedunkelten Raum mit geschlossenen Augen und ließen die Schwingungen der verschiedenen angeschlagenen Klangschalen auf sich wirken. Die Ergebnisse waren so unterschiedlich wie die einzelnen Persönlichkeiten sind.Vorsitzende Evi Schwendner bedankte sich für den "etwas anderen Abend" und Stephanie Mauerer stand noch für Fragen zur Verfügung.