01.12.2017

Seine Lebkuchenherzen sind bis nach China gereist, seine Torten kommen mit Badewanne, Spiderman oder Motorsäge daher - und ganz ohne Fertigmischung vom Großhandel. Darauf ist Konditormeister Johann Plecher stolz. Leicht hat er es trotzdem nicht.

Mit 23 Meister

Kein Zuckerschlecken

Viele backen gar nicht mehr selbst, die tauen nur noch auf. Konditormeister Johann Plecher

Im Kühlfach wartet an diesem Tag fest eingerollt ein Biskuitboden auf seine Verwandlung in eine Zigarrenhülse. Die Vanillecreme für die Füllung ist schon vorbereitet. Der Konditormeister prüft noch einmal die richtige Temperatur und verteilt den Inhalt aus der Schüssel flott auf dem Teigboden. Dann wird die Riesenzigarre aufgerollt. "Jetzt muss sie ein paar Stunden gründlich durchkühlen, vorher macht es keinen Sinn, sie mit Zuckerguss zu überziehen", weiß der Fachmann. Erst dann kommt Farbe ins Spiel, wird die überdimensionale Kopie auch noch mit einem Etikett versehen.Johann Plecher weiß aus Erfahrung, dass gelungenes Backwerk seine Zeit braucht: Lebkuchen müssen vor dem Backen trocknen, Pralinen vor dem Befüllen mit der Heißluftpistole verwöhnt werden, damit sie die Füllung aus weißer Schokolade und einem "guten Obstler" nicht wieder ausspucken. Und immer ist es ein Balance-Akt, ob wirklich alles klappt. "Es vergeht kein Jahr, an dem ich nicht zu meinem Vater da oben sage ,schau mal runter'".Seit über 100 Jahren gibt es die Konditorei Plecher in Winklarn. Der Großvater, der ebenfalls Johann hieß, hat sie 1909 eröffnet. Sein Enkel hatte nicht wirklich eine Wahl, als es darum ging, das Handwerk fortzuführen. "Ich war 14, als mein Vater starb", erzählt der heute 53-Jährige, der mit verkürzter Lehrzeit startete und mit 23 Jahren seinen Meister machte. Er setzt auf die Rezepte vom Großvater, die "ganz ohne Chemie ausgekommen sind" - aber auch auf Online-Handel. Vor neun Jahren hat der Konditormeister den Laden renoviert, ein kleines Café eingerichtet. Neuerdings sind er und seine Frau Sigrid dabei, das Lebensmittel-Sortiment der Konditorei auf Bio umzustellen. "Winklarn liegt zwar an der B 22, aber die Kundschaft fährt am Ortsrand vorbei", bedauert Sigrid Plecher."Der Online-Shop dümpelt seit ein paar Jahren dahin", berichtet ihr Mann, der lieber zwei Stunden in der Backstube als eine halbe Stunde im Büro verbringt. Gut, dass Tochter Christina mit den neuen Medien besser vertraut ist. Inzwischen hat der Konditormeister einen Profi involviert, "damit der Warenkorb nicht klemmt". Doch auch das Verpacken von Pralinen, Lebkuchen, Plätzchen und Stollen braucht Zeit- wie vieles, das ohne sogenannte "Convenience-Produkte" auskommt. "Mein Lieferant wundert sich, dass ich nie Krapfen brauche", berichtet Plecher, "viele backen gar nicht mehr selbst, die tauen nur noch auf".Er dagegen setzt auf Qualität, auf die alten Sachen aus dem Backbuch vom Großvater. "Sonst schmeckt doch alles überall gleich", meint der 53-Jährige, der gute Fair-Trade-Schokolade schätzt und "ehrlichen Zucker". "Ich habe eine Diabetikerin als Kundin, die kann bei mir verlässlich einschätzen, was sie da isst", sagt Plecher. Das gilt für die Kokosmakronen, die es das ganze Jahr über gibt, genauso wie für Stollen oder Springerle. Von Sonderwünschen allein kann sein Geschäft jedoch nicht überleben, auch wenn dem Chef keine Herausforderung aus Zucker, Marzipan und Sahne zu heftig ist. Da gab es Torten in Form eines Klöppelsacks, als süße Handtasche oder Motorradhelm zum Vernaschen. Für den passionierten Radfahrer Altlandrat Volker Liedtke hat Plecher mal einen Radler mit Landkarte kreiert, für Sissy Thammer, Intendantin des Festivals junger Künstler in Bayreuth, ein Piano. "Aber für zehn Euro gibt es halt keine Riesentorte mit fünf Meisterstunden Arbeitsaufwand", seufzt der Bildhauer für Süßes und hat auch noch billigere Alternativen mit Fotos auf Esspapier parat.Und was macht er mit missglückten Versuchen? "Die werden an die Verwandtschaft verfüttert", gesteht Johann Plecher, der freilich auch viel Spaß daran hat, seine Marzipan-Rosen selbst erblühen zu lassen. Seinen drei Mädchen aber möcht er das harte Brot eines Konditormeisters auf dem Land nicht zumuten. "Es ist ein täglicher Kampf", ist sich seine Frau mit ihm einig: "Null Freizeit und keine Zukunftschancen" - zumindest solange sich der Trend nicht umkehrt, vom Bequemen hin zu Großvaters bewährten Rezepten.___Bildergalerie im Internet: