Leckeres Weihnachtsmenü beim Frauenbund Muschenried

Vermischtes Winklarn

04.12.2017

5

0 04.12.2017

"Es muss nicht immer Gans an Weihnachten sein" war das Thema beim Kochabend des Katholischen Frauenbund in Muschenried. Da kamen die Rezepte von Alexandra Lukas, Hauswirtschaftsmeisterin aus Weiden, die als Referentin über die Diözese Regensburg arbeitet, gerade recht. Ihr "etwas anderes Weihnachtsmenü" startete mit einer "Kresse-Creme-Suppe mit Shrimps." Kartoffeln werden mit Zwiebeln und Knoblauch weich geschmort, anschließend kamen Weißwein, Sahne, Gewürze und Kresse hinzu. Je nach Belieben können in Öl angebratene Krabben zur pürierten Suppe gegeben werden. Der "Exotische Wintersalat" beeindruckte durch seine Frische, die Vielfalt der Salatarten und das Naturjoghurt Dressing. Als "I-Tüpfelchen" wurden Walnusskerne darüber gestreut.

"Geschmorter Rinderbraten mit Rotwein und Datteln" wurde als Hauptgericht serviert und konnte auf jeden Fall mit einem Gänsebraten mithalten. Das über Nacht in Wein eingelegte Fleisch wurde zunächst goldbraun angebraten. Dann kamen verschiedene Suppengemüse und die frischen Datteln hinzu. Nach zwei bis drei Stunden bei 150 Grad war das Fleisch butterweich und schmeckte prima. Aus den restlichen Zutaten wurde die Soße hergestellt. Dazu wurden Spinatspätzle gereicht.Abgerundet wurde das Menü vom "Sauerkirsch-Mascarpone-Spekulatiustraum" einer typischen Weihnachtsnachspeise. Natürlich wurden alle Gänge probiert und der anschließende Applaus zeugte von der Begeisterung der Teilnehmerinnen. Christa Dietl, zweite Vorsitzende beim Frauenbund bedankte sich bei der Referentin für die Vorstellung des Menüs und überreichte ein kleines Präsent. Einstimmig war man der Meinung "Weihnachten kann kommen."