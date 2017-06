Mega-Festumzug in Winklarn

Vermischtes Winklarn

05.06.2017

Ein Festzug der "Extraklasse" mit 15 Musikkapellen und der eindeutigen Dominanz von blauen Feuerwehruniformjacken war am Sonntagnachmittag zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Winklarn geboten. Auch Petrus war nachsichtig.

Bunte Farbtupfer

Viele Oldtimer

(bej) Außer einigen Tröpfchen blieb es überwiegend trocken und das bei angenehm abgekühlten Temperaturen. Fast 120 Vereine, darunter sehr viele Feuerwehren waren der Einladung zum großen Festumzug nach Winklarn gefolgt.Doch auch viele Gartenbauvereine, Schützen, "Krieger", der Karateverein Oberviechtach, Landjugendgruppen und Sportvereine sorgten für Farbtupfer, während die 15 Kapellen keine musikalische Lücke aufkommen ließen. Angeführt wurde der Festzug, zu dem die Böllerschützen Muschenried den Startschuss gaben, von der Jubelwehr mit Festmutter Christa Mösbauer, Festbraut Stefanie Mösbauer und den zahlreichen Festdamen, die es mit ihren Laola-Wellen schafften, die Teilnehmer so richtig mitzureißen.Es folgten Schirmherrin und Bürgermeisterin Sonja Meier und Landrat und Ehrenschirmherr Thomas Ebeling, zahlreiche Ehrengäste, Bürgermeister und Markträte und die Feuerwehrführung des Landkreises. Cabrios, in denen die Honoratioren der Marktgemeinde Platz fanden, schlossen sich an. Unbedingt zu erwähnen sind auch die zahlreichen Oldtimer-Bulldogs, die einen schönen Abschluss beim Festzug setzten.Nach dem Festzug folgte der traditionelle Fahneneinzug ins Festzelt, das übrigens proppenvoll war ebenso wie die Sitzplätze im Freien. Zur Unterhaltung spielten "Die Ochsen" zünftig auf.