Winklarn

13.07.2017

13.07.2017

Ein Musik- und Theaterabend begeisterte die Gäste an der Thomas-Aquinus-Rott-Grundschule Winklarn-Thanstein. Eine Flötengruppe eröffnete den Abend mit einer fetzigen Polka. Dann wurde es international.

Vor dem offiziellen Teil trafen sich die Eltern, Großeltern, Geschwister und Gäste zu einem gemeinsamen Abendessen. Hierzu hatte der Elternbeirat ein Buffet aufgebaut, das keinen Wunsch offen ließ. Süßes und Deftiges, Vegetarisches und Fleischiges, alles Fingerfood und das alles von den Eltern spendiert.Renate Schneider begrüßte mit ihrer ersten Klasse die Gäste mit dem Lied "Let's say hello". Rektorin Christine Schneider begrüßte besonders Zweite Bürgermeisterin Maria Baumer und Dritte Bürgermeisterin Monika Ermer, Altbürgermeister Hans Sailer, Ehrenbürger Hans Bock und viele weitere bekannte Gesichter. Mit dem Stabspiel "Der Regenbogenfisch" führte die 2. Klasse mit Petra Scherz die Besucher auf das weite Meer. Der wunderschöne glitzernde Fisch ist einsam, findet keine Freunde, weil er seine tollen Schuppen mit niemanden teilen wollte. Erst als er einzelne verschenkt, bekommt er Freunde, alle spielen mit ihm und so ist er nicht mehr einsam.Das Highlight des Abend war passend zum erst kürzlich stattgefundenen 150-jährigen Gründungsfest der Feuerwehr und zum Feuerwehrmann am Marktplatz gewählt, der es seit Wochen nicht schafft auf den Baum zu kommen. Das Theaterstück der 4. Klasse mit Rektorin Christine Schneider und Max Schmatz lautete: "D' Winklarner Feuerwehr rückt aus" Äußerst professionell traten die Schüler auf und versuchten die Probleme der Alarmierung zu meistern. Ein Gemeindediener der schlecht lesen kann, ein resoluter Feuerwehrhauptmann mit seinen begriffsstutzigen Männern Flori, Toni, Michl, Stoffl und Xaver, die aufgebrachten Winklarner und das Löschen statt Wasser nur mit Pusten, mussten zusammengebracht werden.Der Feuerwehrhauptmann zog sogar seinen Kollegen, Kommandant Peter Killermann, mit in die Geschehnisse ein. Namen der Örtlichkeiten fanden die Besucher immer wieder, wie den Hilferuf an die Schneeberger und Muschenrieder Feuerwehr. Richtige schauspielerische Talente kamen hier zutage. Mit den Sketchen "Der Gewichtheben" und "Geburtstag" erheiterten die Schüler der 3. Klasse mit Annemarie Mösbauer die Gäste. Die Vorschulkinder brachten ihr nächstes Ziel musikalisch mit dem Lied "Alle Kinder lernen lesen" näher.Nach einigen Weisen der Flötengruppe wollte es Rektorin Christine Schneider nicht versäumen, allen zu danken, die mit dazu beigetragen haben diesen wunderschönen Abend zu ermöglichen: dem Elternbeirat für die Organisation der Verköstigung, Bettina Röhrl und Alfons Linsmeier für ihren unermüdlichen Einsatz beim Aufbau, Monika Borowski und Ramona Griebl, Reinhard Frisch für das Spenden der Farben und Frau Kühner für die Kulisse.Ebenso der Feuerwehr mit Peter Killermann für das Bereitstellen der Uniformen, den Kolleginnen und Anita Käsbauer für das Einstudieren ihrer Beiträge, Frau Braun für die Dekoration, Hans Steger für das Filmen, der Marktgemeinde und dem TSV für das Überlassen der Turnhalle für Proben und Aufführung sowie Klaus Mösbauer für die Präsentation des Jugendherbergeaufenthaltes.Und natürlich bei Max Schmatz, der unentgeltlich öfters von Furth im Wald nach Winklarn kam und den Schülern schauspielerische Tricks beibrachte. Dafür überreichten ihm "seine Buben und Mädchen" einen kleinen Geschenkkorb. Für Gäste und Akteure war es ein wunderschöner Abend, wenn es auch die Sonne sehr gut mit allen meinte.