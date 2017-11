Vermischtes Winklarn

Die Pfarrgemeinde Winklarn feiert am 30. November das Patrozinium der Pfarrkirche St. Andreas. Ein großes Altarbild des hl. Andreas im frühbarocken Hochaltar begrüßt die Gottesdienstbesucher oder stillen Beter. Zur Geschichte: 1822 brannte die Kirche nieder und bereits 1826 entstand ein Neubau. 1835 erwarben die Winklarner den Hochaltar von St. Emmeram in Regensburg.

Der Apostel Andreas und sein Bruder Simon Petrus stammten aus Bethsaida am See Genezareth. Beide waren Fischer. Dem Johannes-Evangelium zufolge war Andreas zuerst ein Jünger von Johannes dem Täufer. Er gehörte zu den ersten Jüngern Jesu. In der Apostelgeschichte zählte er auch zu den vier ersten Aposteln. Nach dem Tod Jesu bekehrte Andreas als Missionar Skythien im heutigen Russland. Später predigte er in Griechenland und Asien, wo er auch verschiedene Wunder gewirkt haben soll. In der Hafenstadt Patres ließ ihn der Stadthalter wegen Ungehorsam gegen den Kaiser Nero geißeln und an ein Kreuz mit schrägen Balken (Andreaskreuz) binden bis er starb. Der Legende nach soll Andreas noch zwei Tage vom Kreuz aus gepredigt haben. Der Überlieferung nach war sein Todestag der 30. November, der heutige Namenstag. Der sogenannte Andreastag leitet die Bräuche der Adventszeit ein.Nach dem Gottesdienst um 19 Uhr findet ein Pfarrfamilienabend statt. Dazu sind die Vorstandschaften der kirchlichen und weltlichen Vereine der Ortschaften Winklarn, Muschenried, Schneeberg, Haag und Pondorf sowie die gesamte Bevölkerung in den Pfarrsaal eingeladen. Verschiedene Gruppen haben einen Beitrag vorbereitet. Außerdem erhalten alle Lektoren und Kommunionhelfer aus Winklarn und Muschenried ein besonderes Weihnachtsgeschenk des Bischofs, eine kostbare Ausgabe der Regensburger Sonntagsbibel."Wir wollen an diesem Abend einander begegnen, informieren, danken und miteinander feiern", bekräftigt Pfarrer Eugen Wismeth und lädt alle für den 30. November ein.