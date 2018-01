Vermischtes Winklarn

12.01.2018

12.01.2018

Mit lärmintensiven Tiefflügen machen sich die Jetpiloten keine Freunde. Und doch sind diese Manöver im Ernstfall lebenswichtig. Norbert Steinhauser kennt sich aus im Cockpit der Kampfflugzeuge, das vielleicht bald leer ist.

-Haag. Tiefe Einblicke in die Thematik "Kampfjets der Luftwaffe während des Kalten Krieges" erhielten die Mitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaft Muschenried/Haag beim Vortrag des ehemaligen Jetpiloten Norbert Steinhauser aus Teublitz. Dieser ist Jahrgang 1951 und aufgewachsen in der Oberpfalz, in Bärnau an der tschechischen Grenze - mitten im Kalten Krieg. Die damaligen Verhältnisse und Grenzerlebnisse waren für ihn neben der Faszination des Fliegens ein Beweggrund für das Berufsziel "Luftwaffe".Nach zwei Jahren Bundeswehrzeit folgten noch drei Jahre Ausbildung, um für das Cockpit gerüstet zu sein. Bereits 1974 flog Steinhauser zum ersten Mal im "Tornado". Er stellte die unterschiedlichen Kampfjets der Luftwaffe vor und gab auch persönliche Bewertungen dazu ab. Der Starfighter war ein einstrahliges Kampfflugzeug und hatte einen klaren Auftrag: Gemäß der Nato-Doktrin "Wir schlagen atomar zurück" war er mit Nuklearwaffen bestückt. Infolge von Konstruktionsproblemen habe er aber schlichtweg versagt. So war er für den Tiefflug ungeeignet. Von den 916 beschafften Maschinen sind 292 abgestürzt, dabei kamen 116 Piloten zu Tode, berichtete der ehemalige Pilot.Die "Phantom" war bereits zweistrahlig mit hoher Reichweite und Jagdbomber-Fähigkeiten - ein sicherer Jet mit guten Tiefflugeigenschaften. Die Maschinen wurden 2014 ausgemustert. Der "Tornado" wurde 1980 in den Dienst gestellt. Er war ein Mehrzweck-Kampfflugzeug mit Schwenkflügeln und ausgestattet mit GPS, so dass ein computergesteuertes Fliegen möglich war. Der letzte in Dienst gestellte Jet war der "Eurofighter", ein zweistrahliges Mehrzweck-Kampfflugzeug - eine europäische Gemeinschaftsproduktion. Norbert Steinhauser ging auf die verschiedenen Flugarten ein, die immer wieder geübt werden müssen: kontrolliertes Fliegen, Luftbetankung, Luftkampf und Tiefflug.Um extremen Tiefflug zu üben, erfolgten diese Manöver über der Halbinsel Labrador. "Die Bevölkerung hierzulande hatte wenig Verständnis für die Lärmbelästigungen bei Tiefflügen", rekapitulierte der Pilot. Tiefflug sei allerdings extrem wichtig und lebensnotwendig, um vom gegnerischen Radar nicht gesehen zu werden. In einem beeindruckenden Film "Tiefflug im Tornado" fühlten sich die Anwesenden in einen Jet versetzt.Die Zukunft sieht der Referent im unbemannten Kampf. "Lenkflugkörper und Drohnen werden zunehmend zum Einsatz kommen", ist er überzeugt. Abschließend stellte er sich noch für Fragen zur Verfügung, ehe es für den interessanten Einblick viel Applaus gab.