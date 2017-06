Vermischtes Winklarn

18.06.2017

Mit Baujahr 1972 hat das Tragkraftspritzenfahrzeug der Schneeberger Feuerwehr schon die Grenze zum Oldtimer passiert. Jetzt ist ein Ersatz in Sicht. An Fördermitteln wird die Anschaffung wohl auch nicht scheitern.

Einstimmig für Ersatz

Resümee von fünf Wehren

45 Dienstjahre Die Feuerwehr Winklarn hatte sich 1972 das Fahrzeug für Löscheinsätze angeschafft und es dann 1989 ausgemustert. Drei Jahre diente es ab da als Bauhoffahrzeug - bis es zur Verschrottung anstand. Dann übernahm die Feuerwehr Schneeberg, sanierte das TSF und nutzt es seit 1992 im Dienst. (bej)

Ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) wird das alte Feuerwehrfahrzeug in Schneeberg mit Baujahr 1972 ablösen. Einen entsprechenden Antrag der Feuerwehr Hat der Marktrat jetzt bewilligt, so dass der Neuanschaffung nichts mehr im Wege steht.Bürgermeisterin Sonja Meier war bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Winklarn mit zahlreichen Zuhörern aus dem Ortsteil Schneeberg konfrontiert. Schon seit geraumer Zeit liegt der Antrag der Feuerwehr auf Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Feuerwehrfahrzeug vor. Mit einstimmigem Beschluss wurde nun die Bürgermeisterin ermächtigt, den entsprechenden Förderantrag bei der Regierung der Oberpfalz einzureichen und gleichzeitig Antrag auf vorzeitige Beschaffung zu stellen.Für ein TSF beträgt die momentane Förderung 24 200 Euro, im Normalfall wird mit Kosten zwischen 70 000 und 80 000 Euro gerechnet. Sobald die Förderung freigegeben ist, gehen die Ausschreibungen raus.Als zeitlicher Rahmen ist noch das Jahr 2017 eingeplant, so dass unter Umständen Ende 2018 mit der Lieferung des neuen Fahrzeugs gerechnet werden kann. Bei den Beratungen bat Josef Holler, auch die Möglichkeit eines mit neun Mann zu besetzenden Fahrzeugs ins Auge zu fassen. Ein TSF verfügt normalerweise über sechs Plätze.Bereits im Jahre 2015 wurde der Beschluss gefasst, dass Führungskräfte der gemeindlichen Feuerwehren und die Landkreisfeuerwehrführung zusammen ein Konzept erarbeiten, das über die Ausstattung und Ausrüstung der Wehren Auskunft gibt, Defizite anzeigt und entsprechende Schritte vorschlägt.Dabei fand auch eine Fragebogenaktion unter den Kommandanten des Marktes Winklarn statt. VG-Leiter Anton Brand stellte das Resümee über die fünf Wehren des Gemeindegebietes kurz vor. Die Annahme dieses Feuerwehr-Bedarfsplans für den Markt Winklarn erfolgte sodann einstimmig.