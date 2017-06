Start mit wilder Partynacht

Vermischtes Winklarn

Eine wilde Partynacht war versprochen und die Band "Xtreme" hielt am Tag der Jugend beim Winklarner Feuerwehrjubiläum ihr Versprechen. Die sechs Musiker warteten nicht nur mit einem umfangreichen Repertoire quer durch die Musikgeschichte auf, sie hatten auch eine "Mega-Bühnenshow" parat.

Festzug Der große Festzug zum 150-jährigen Gründungsjubiläum der FFW Winklarn nimmt am Festsonntag, 4. Juni folgenden Weg: Aufstellung am Sportplatz, anschließend über die Schulstraße nach rechts in die Bahnhofstraße. Dann wird zum zum Hofgarten abgebogen, dieser wird umrundet bis zum Zwickenbergl. Anschließend zum Marktplatz, Rötzer Straße bis zum Wendepunkt am neuen FFW-Haus. Von dort Rückmarsch zum Marktplatz, über die Johann-Metzler-Straße zurück zum Festgelände. (bej)

Professionell und einzigartig gestaltete sich ihr Bühnenprogramm, dazu gehört auch ihre 30 000 Watt starke Soundanlage. Als "Anheizer" war gestern Abend "Straight Blue" verpflichtet, die sich dem Rock und härteren Tönen verschrieben haben. Hier handelte es sich um ein "Heimspiel", denn die Musiker stammen überwiegend aus dem Gemeindegebiet. Das Publikum war jedenfalls begeistert von den beiden Bands und setzte sich voll ein beim Mitsingen, Tanzen und Grooven.Heute Abend heißt es in Winklarn "O'zapft is" und nach der "Nacht der Jugend" am gestrigen Freitag beginnen heute die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Feuerwehrjubiläum. Voraus geht um 17.30 Uhr ein Standkonzert der Blaskapelle Kunschir am Marktplatz nachdem die Patenvereine empfangen und eingeholt worden sind. Anschließend Totenehrung mit Kranzniederlegung und dann Marsch zum Festzelt am Bauhof. Dort wird die Schirmherrin und Erste Bürgermeisterin Sonja Meier den Bieranstich vornehmen und somit das Fest offiziell eröffnen. Anschließend wird die Festkapelle Kunschir zünftig zum Tag der Betriebe, Behörden und Vereine aufspielen. Außerdem findet heute von 13 bis 18 Uhr ein Familiennachmittag bei allen Fahrgeschäften statt.Ein Gottesdienst wird den Festsonntag einläuten. Um 8.15 Uhr Aufstellen aller Vereine zum Kirchenzug am Marktplatz. Festgottesdienst auf dem Festgelände für die verstorbenen Mitglieder der beteiligten Vereine und Weihe der Fahnenbänder um 8.45 Uhr. Musikalische Umrahmung des Gottesdienstes und des anschließenden Frühschoppens durch die "Oberpfälzer Blechapostel." Um 14 Uhr ist der Höhepunkt der Veranstaltung, wenn der große Festzug am Festgelände durch die Straßen des Marktes startet. Nach dem Einzug ins Zelt Stimmung mit der Partyband "Die Ochsen."Für den Abend konnte die "Oktoberfestkapelle Otto Schwarzfischer" - bekannt von der Münchner Wiesn - verpflichtet werden. " Blasmusik vom Feinsten, konzertant bis bayerisch" wartet auf die Gäste, liefert die Kapelle doch schon seit über 60 Jahren unvergessliche Auftritte am Oktoberfest. Den absoluten Höhepunkt und krönenden Abschluss verspricht der Pfingstmontag.Um 9.15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, anschließend Frühschoppen im Zelt mit der Blaskapelle "St. Nikolaus Heinrichskirchen." Ab 13 bis 15 Uhr Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen bei allen Fahrgeschäften, kein Festzeltbetrieb. Ab 18 Uhr Einlass ins Festgelände und ab 20 Uhr großes Mega-Finale mit "LaBrassbanda", der Band aus dem Chiemgau, die einen einzigartigen Mix aus bayerischer Volksmusik, Brass, Techno, Reggae und Punk liefert.