Vermischtes Winklarn

03.01.2018

Der Terminkalender der Marktgemeinde Winklarn ist für 2018 gut gefüllt. Während es von Frau Holle abhängt, ob das Eisstockturnier stattfinden kann, stehen viele Veranstaltungen fest. Das Bürgerfest geht am 8. Juli über die Bühne.

Im Juni feiert der TSV Winklarn seinen 50. Geburtstag. Zwei Wochen vorher steht im Mai das Jubiläum "135 Jahre Feuerwehr Haag" an, welches tolle Festtage verspricht.Januar: (5.) Christbaumversteigerung des TSV-Fußball; (6.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schneeberg; (6.) Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Muschenried-Haag; (6.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pondorf; (11.) Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Winklarn; (13.) Jahresauftaktfeier mit Vorspielabend der Blaskapelle Kunschir; (18.) Faschingskranzl des Seniorentreffs Winklarn/Thanstein; (19.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Haag; (20.) Tagesskifahrt des Wintersportvereins; (21.) Sebastianifest; (27.) Feuerwehrball Winklarn.Februar: (1. bis 28.) Eisstockturnier und Skikurse des Wintersportvereins; (8.) Weiberfasching des Frauenbundes Muschenried, Thanstein und Winklarn; (11.) Kinderfasching der Blaskapelle Kunschir; (15.) Vorstellung der Kommunionkinder Winklarn/Thanstein; (15.) Jahreshauptversammlung des Krankenpflegeverein Winklarn; (16.) Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Winklarn; (17.) Fahrt zum Circus Krone, Katholische Frauenbund Winklarn; (24.) Tagesskifahrt des Wintersportverein; (25.) Pfarrgemeinderatswahlen Winklarn/Thanstein.März: (2.) Jahreshauptversammlung des OGV; (2.) Weltgebetstag der Frauen in Oberviechtach; (9.) Blutspenden von 16 bis 20 Uhr im Pfarrsaal; (9.) Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Kunschir; (11.) Jahreshauptversammlung des VdK Muschenried; (13.) Palmbüschel binden, Frauenbund Winklarn; (13.) Vortrag über "Klang und seine Wirkung", Frauenbund Muschenried; (15.) Kreuzwegandacht in Thanstein, Seniorentreff Winklarn/Thanstein; (18.) Familienkreuzweg zum Kalvarienberg, Frauenbund; (24.) Bastelaktion mit Kindern, OGV Winklarn; (24.) Preisschafkopf der Kreuzbergschützen Muschenried; (30.) Kreuzweg zum Kalvarienberg, Pfarreiengemeinschaft.April: (1.) Osternacht in Winklarn; (2.) Emmauswanderung, TSV-Wintersport; (4.) Halbtagesfahrt, Frauenbund Winklarn; (10.) Vortrag von Christine Riebl, Frauenbund Muschenried; ((15.) Erstkommunion in Winklarn und Muschenried; (19.) Vortrag von Georg Fritsch, Seniorentreff Winklarn/Thanstein; (22.) Kirchweih in Muschenried; (28.) Pflanzentauschbörse, OGV Winklarn; (29.) Fahrradsonntag in Schneeberg.Mai: (1.) Maibaumaufstellen in Winklarn; (4.) Kirchweihsitzweil des KSK Muschenried-Haag; (5.) Kirchweih in Haag, Feuerwehr Haag; (10.) Vatertagswanderung; (18. bis 21.) 135 Jahre Feuerwehr Haag.Juni: (1. bis 2.) 50 Jahre TSV Winklarn; (10.) Wallfahrt nach Heilbrünnl, Katholischer Frauenbund; (21.) Halbtagesfahrt, Seniorentreff Winklarn/Thanstein; (22.) Johannisfeuer in Winklarn, Feuerwehr Winklarn; (23./24.) Kirchweih in Schneeberg, Feuerwehr Schneeberg; (29.) Blutspenden von 16 bis 22 Uhr im Pfarrsaal; (29.) Johannisfeuer in Haag.