06.12.2017

Inzwischen schon Tradition in Winklarn ist der Verkauf von weihnachtlichen Olivenholzschnitzereien aus Bethlehem in der Adventszeit. Alfons Fuchs engagiert sich in dieser guten Sache schon viele Jahre und steht auch heuer wieder hinter der Verkaufstheke.

Den Termin am ersten Advent nach dem Gottesdienst haben sich schon viele Liebhaber der Schnitzwaren vorgemerkt und ergänzen vielleicht ihre Krippenausstattung oder besorgen ein außergewöhnliches Geschenk. Verschiedene Krippendarstellungen - auch mit Spieluhr, Krippenfiguren, Schmuckanhänger und Kreuze - alles sehr sorgfältig und phantasievoll gearbeitet - wurden angeboten.Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Von Armut sind noch mehr Einwohner betroffen - sie müssen mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen. Damit kann man auch im Heiligen Land nicht einmal zwei Liter Milch kaufen. Außerdem haben sich Pilger und Touristen aufgrund der angespannten politischen Lage rar gemacht.Viele christliche Schnitzerfamilien haben ihre Einnahmequelle entweder fast ganz verloren oder müssen enorme Einbußen hinnehmen. Zusätzlich ist die Beschaffung des Olivenholzes sehr schwierig geworden. Dieses kommt aus dem nördlichen Westjordanland und muss, um nach Bethlehem zu gelangen, etliche israelische Kontrollpunkte passieren. Dabei wird das Holz um das Drei-bis Vierfache verteuert. Trotz all dieser Widrigkeiten resignieren die Schnitzer nicht und schicken ihre Waren nach Europa, sofern es die israelischen Behörden erlauben. Alfons Fuchs dankt an dieser Stelle für die wertvolle Unterstützung der Menschen im Heiligen Land.