Vermischtes Winklarn

25.09.2017

Die Feuerwehren der Marktgemeinde Winklarn können hervorragend zusammenarbeiten und im Ernstfall effektiv vorgehen. Einer gemeinsamen Übung lag ein aufregendes Szenario zugrunde.

-Schneeberg. Bei einer Gemeinschaftsübung der Feuerwehren aus dem Gebiet der Marktgemeinde Winklarn zeigten die Aktiven, dass sie hervorragend zusammenarbeiten können. Der Kommandant der Winklarner Wehr, Peter Killermann, hatte die Übung in der Feuerwehr-Aktionswoche vorbereitet.Das Szenario: Nachdem im Schneeberger Ortsteil Höll eine Rauchentwicklung bemerkt worden war, heulten die Sirenen. Ursächlich war ein Traktorbrand bei der Feldarbeit. Es entstand im Feld eine Brandspur und auch der angrenzende Wald geriet in Gefahr. Der Traktorfahrer, der zunächst nichts bemerkt hatte, fuhr Richtung Scheune, die ebenfalls Feuer fing. Im Gebäude hielt sich eine Person auf, eine weitere eilte hinzu und versuchte zu löschen. "Feuer in Höll/Schneeberg" lautete die Alarmierung und in kürzester Zeit waren die Wehren aus Schneeberg, Winklarn, Muschenried und Haag vor Ort. Die Koordination lag in den Händen des ortsansässigen Kommandanten Christian Winnerl.Nach der Erkundung des Brandortes lautete der Befehl "Verletzte retten, weitere Gebäude schützen und eine Wasserwiderstandslinie aufbauen." Die Löschangriffe wurde vorbereitet, Saugleitungen aufgebaut und das Wasser aus der Ascha gepumpt. Die Atemschutzträger aus Winklarn bargen "zwei Personen mit Rauchvergiftung und eine Person mit Verbrennungen an den Händen". Auch die First-Responder-Einheit aus Winklarn war am Einsatzort und versorgte "die Verletzten". Kreisbrandmeister Marek Engelmann und Kreisbrandinspektor Richard Fleck verfolgten den Ablauf und zeigten sich "hochzufrieden." Es war alles unter Kontrolle, so ihre anerkennenden Worte. Diese Übung sollte die gemeindliche Zusammenarbeit vertiefen und stärken . Das Resümee lautete: "Ziel erreicht".