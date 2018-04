Vier Jahrzehnte Gartenbauverein Schneeberg

Vermischtes Winklarn

06.04.2018

06.04.2018

Der Gartenbauverein Schneeberg kann 2018 auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Vorsitzender Jürgen Hambeck würdigt anlässlich dieses Jubiläums die Gründungsmitglieder und übergibt Urkunden und kleine Präsente.

Ehrungen Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden: Metha Bösl, Albert Dietl, Mathias Karl, Eva Kramer, Georg Lausch, Marianne Merthan, Erna Reger, Alois Schmid, Veronika Schmid, Annemarie Ungethüm und Therese Weig. (bej)

-Schneeberg. Neben den Mitgliedern begrüßte der Vorsitzende des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins (GOV), Jürgen Hambeck, die Bürgermeisterin Sonja Meier und den Referenten des Abends, Heilpraktiker Oliver Günzler aus Oberviechtach bei der Bilanz im Feuerwehrhaus. Dort stimmte die Dekoration mit den bunten Primeln so richtig auf das Frühjahr ein. In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende an den letztjährigen Vortrag über Frühjahr- und Sommerbepflanzung mit Gärtnermeister Ritschel und an die "Rama Dama"-Aktion im Frühjahr, an der sich auch viele Kinder beteiligt hatten. Selbstverständlich wurden die Grünflächen im Ort gepflegt, die Blumenflächen ansprechend gestaltet und auch die Sitzbänke am Wanderweg sauber gehalten.Hambeck berichtet von zwei Neuaufnahmen, der Wanderung nach Lind am 1. Mai zum Maibaumaufstellen und von nötigen Reparaturen am Rasenmäher. Für die Kostenübernahme dankte er der Marktgemeinde. Der Mitgliederstand beläuft sich auf 82 Personen. Gerätewart Matthias Karl äußerte sich zufrieden über das Leihverhalten bei den Geräten. "Sie werden fast immer sauber zurückgebracht und auch rege beansprucht", so seine Auskunft. Viel genutzt wird der Hochentaster."Ist ein Gartenbauverein im Ort tätig, hat dieser Ort Herz", ist sich Bürgermeisterin Sonja Meier sicher, die das Engagement der Schneeberger Gartler würdigte und für ihre Arbeit ein großes Dankeschön aussprach. Anita Schöberl berichtete von den Kassengeschäften. Der Verein kann 2018 auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Jürgen Hambeck dankte den Gründungsmitgliedern für den damals aufgebrachten Mut zur Vereinsgründung und zur langen Treue zum Verein.Folgende Aktionen sind unter anderem geplant: 20. April "Rama Dama"- Aktion, 1. Mai Wanderung nach Gaisthal, Weinabend, Pilzvortrag. Warum weißer Zucker als "süßes Gift" bezeichnet wird, erfuhren die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls (dazu folgt ein weiterer Bericht).