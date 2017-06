Vom Kellerfest zum Birkerlfest

Vermischtes Winklarn

21.06.2017

Mit dem "Kellerfest unter den Birken", das im Wellnhofergarten stattfand findet sich im Jahre 1907 ein Chronikeintrag, der auf das spätere traditionelle "Birkerlfest" in Kulz hinweist. Schon vor über hundert Jahren spielte die "Treffelsteiner Blasmusik" zünftig auf.

Verbundenheit gezeigt

Dank an Helfer

Thanstein/Kulz. (bej) Zur Unterhaltung der Gäste waren Sackhüpfen und Altweiberrennen geboten. Außerdem war ein Glückshafen vor Ort, der zum Spielen einlud. Zünftige Stimmung, gute Unterhaltung und Bilderbuchwetter - die Rahmenbedingungen für das traditionelle Kulzer Birkerlfest waren auch 110 Jahre später ideal und entsprechend wohl fühlten sich die Besucher.Die Festivität findet schon viele Jahre im Garten des Dorfgemeinschaftshauses statt und traditionell geht ein Gottesdienst mit anschließender Fronleichnamsprozession dem Frühschoppen voraus. So ist der Termin leicht zu merken. Der Mittagstisch bot reichliche Auswahl an Grillspezialitäten und am Nachmittag hatten die Gäste die Qual der Wahl beim Kuchenbuffet. Für die Kinder war der nahe gelegene Spielplatz ein Anziehungspunkt, aber auch die Hüpfburg wurde fleißig genutzt.Zur Unterhaltung spielten die "Birkenweg Rebellen" aus Dieterskirchen stimmungsvoll auf; sowohl Schlager, Bayerische, als auch Modernes wurde den Gästen geboten. Diese frönten geschützt von schattenspendenden Schirmen der Unterhaltung und genossen den Feiertag. Die Feuerwehr fungiert als Veranstalter und so begrüßte Vorsitzender Thomas Krämer die zahlreichen Gäste aus nah und fern, darunter auch Feriengäste, Vereinsabordnungen aus den umliegenden Orten, insbesondere Altbürgermeister Alfons Kramer, den Ehrenkommandanten Ingo Illers und die Ehrenmitglieder.Er dankte allen Helfern und Spendern und freute sich über die vielen Familien, die der Einladung gefolgt waren. Sein besonderer Dank galt der Feuerwehrjugend, die sowohl bediente als auch für den Nachwuchs Spiele vorbereitet hatte. Ob Heißer Draht, Eierlauf oder Geschicklichkeitsspiele, der Nachwuchs war gut versorgt.Seit einigen Jahren hat sich die Kulzer Wehr die neuen Erdenbürger zum Anliegen gemacht und überreicht deren Familien Rauchmelder und den Feuerwehrdrachen "Grisu." Auch heuer gratulierte Vorsitzender Krämer der Familie Alexander und Stefanie Krämer zur Geburt von Tochter Katharina und wünschte alles Gute für die Zukunft.