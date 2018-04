Auf der A3 hat es bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Passau einen schweren Unfall gegeben. Bei dem Unfall kam nach ersten Angaben der Polizei ein 79-Jähriger ums Leben.

Am Ostersonntag fuhr ein 79-Jähriger gegen 12.50 Uhr auf der A3 in Richtung Passau vom Standstreifen aus auf den rechten Fahrstreifen. Zuvor war er zwischen der Ausfahrt und der Einfahrt der AS Wörth/Ost mit eingeschalteter Warnblinkanlage langsam auf dem Standstreifen gefahren. Eine 50-Jährige fuhr mit Ihrem Auto ungebremst mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto des 79-Jährigen auf. "Beide Fahrzeuge wurden noch ca. 100 bzw. 200 Meter weit nach vorne geschleudert", berichtet Polizeisprecher Helmut Gröger.Die Rettungskräfte konnten den 79-Jährigen nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen. Seine Beifahrerin musste mit erheblichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden und konnte noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte noch nicht befragt werden.Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 20.000 Euro. Die Autobahn war bis 18.15 Uhr gesperrt.Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506 - 2921.