Freizeit Wunsiedel

10.08.2017

Leupoldsdorf. Ab diesem Freitag, 11. August, geht in Leupoldsdorf bei Wunsiedel auf der Kirchweih des Burschenvereins (BVL) wieder die Post ab. Die Veranstalter versprechen vier Tage voller Jubel, Trubel und Fröhlichkeit. Los geht es um 20 Uhr mit der Band "Reset - Die VollXrocker". Ihr Repertoire reicht vom Zillertaler Hochzeitsmarsch über Helene Fischer bis hin zu ACDC, Queen oder Rolling Stones. Die Jungs haben sich im mittel- und süddeutschen Raum sowie auch in Österreich, in der Schweiz und im englischen Raum einen Namen gemacht. Am Samstag geben die "Members" alles für eine unvergessliche Partynacht. Der Festsonntag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen. Um 13 Uhr findet das 4. Leupoldsdorfer Traktortreffen statt. Ab 14 Uhr gibt es im Rahmen des Familiennachmittags Kaffee und Kuchen. Die Kinder können sich vor dem Festzelt in einer Hüpfburg austoben. Mit Live-Musik unterhält ganztags die neue Cover Band "Des is sua". Der Eintritt ist ganztags frei. Der Montag steht vormittags ganz im Zeichen des "Kirwa-Umgeigns", wenn die Burschen mit ihrem Wagen durch die Straßen des Ortes ziehen. Am Abend heißt es dann allerdings wieder fit zu sein, wenn Klaus Rabenstein bei freiem Eintritt Partylaune zur zünftigen "Noukirwa" bis spät in die Nacht verbreitet. Neben den musikalischen Spezialitäten kommt natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Umfangreich ist das Angebot an Speisen und Getränken. Weitere Informationen rund um die Kirchweih gibt es im Internet unter der Adresse www.leupoldsdorf.de.