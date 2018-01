Freizeit Wunsiedel

Wunsiedel. Der Modelleisenbahnclub Wunsiedel bedankt sich für die tolle Zuschauerresonanz bei der zurückliegenden Modelleisenbahnausstellung und öffnet am Samstag, 6. Januar, das Clubheim unter dem Motto "Mit Volldampf ins neue Jahr". Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt für alle Besucher im ehemaligen Kindergarten an der Dr.-August-Tuppert-Straße 24 geöffnet.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Verkehrsknoten Marktredwitz, der originalgetreu mit allen Gleisen und rund 80 Weichen aufgebaut ist. Ergänzt wird der Bahnhof mit eindrucksvollen Motiven aus der Region, wie der Thölauer Brücke, dem Schotterwerk in Groschlattengrün oder dem Bahnhof Röslau. Natürlich ist auch die ICE-Schnellfahrstrecke sowie das Bahnbetriebswerk mit Dampflokomotiven in Betrieb. Weiterhin zeigt der MEC Anlagen in der Spurweite N und G.Immer noch gibt es in Hülle und Fülle Prospekte und Werbematerial. Der MEC-Modellbasar ist auch eingerichtet. Dort können gebrauchte Modellbahnfahrzeuge, Häuser, Schienen und Fachzeitschriften zu einem günstigen Preis erworben werden, informiert der MEC Wunsiedel.